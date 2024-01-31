美智庫兵推中美2026年戰台海：3週分勝負　美遭二戰以來未有破壞

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）預計中美兩強將在2026年因台灣爆發激烈戰爭，並對此進行兵棋推演。近期公布結果，指出台海戰爭將在3週內分出勝負。



台媒《三立新聞網》報道，戰略暨國際研究中心以2026年解放軍入侵台灣為背景，進行了24次兵棋推演，預測這場台海戰爭將持續3週。

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根據兵推結果，在台灣軍隊抵抗堅守陣地，美國必須立即干預，以及美國必須能夠使用位於日本的美軍基地展開作戰的條件下，解放軍未能征服整座台灣島嶼。

CSIS根據兵推結果建議，台灣方面應加強陸軍實力，美國則要深化與日本的外交和軍事關係，並且增加「遠程反艦導彈」的庫存 。

2023年1月9日，美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）曾發布台海兵推報告《下一場戰爭之第一戰》。（報告封面截圖）

戰略暨國際研究中心高級顧問Mark F. Cancian表示，對美國及其盟國來說，軍事威嚇將會是關鍵。

CSIS報告表明，一旦台海開戰，涉入的國家付出代價都很高。報告提及，美軍預計損失10到20艘軍艦、2艘航母、200到400架戰機，大約3000名士兵死亡；中國預計損失90%的兩棲艦隊、52艘主要水面戰艦，以及超過160架戰機，人員方面，地面戰將造成7000人傷亡，其中三分之一死亡，海上則有1萬5000人傷亡，其中一半死亡。

Mark F. Cancian強調，「與中國開戰，將造成美國自1945年以來從未見過的破壞規模」。