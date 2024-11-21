美國會兵推解放軍攻台　分析：台灣至少需撐一個月　台北成激戰區

美國國會「中國問題特別委員會」近日與華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）合作舉行兵棋推演，模擬解放軍攻台情境。結果顯示，北京將對台灣實施包圍封鎖，阻止美國及盟軍馳援。專家評估，美軍最早需至第4周才能進行有效增援，台灣在此期間須靠自身兵力迎戰。



兵推主持人、CSIS學者坎西恩（Mark Cancian）表示，台灣地形險要，尤其北部的工業重鎮台北受到重兵防守，對解放軍而言是一大挑戰。北京若選擇台灣北部登陸，需面對台灣嚴密的防禦火力，難度極高；而從台灣南部登陸則較易突破，但需長驅北上，增加作戰風險。

近年台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。（中國軍網）

兵推結果：台灣撐一個月後美日馳援

台媒《中央社》報道，兵推模擬解放軍進攻情境下，台灣北部可能成為激烈交戰區域。坎西恩指出，解放軍隊須迅速奪取港口或空軍基地，否則難以為後續部隊提供支援。而美軍與日軍則需在前期集中攻擊中國的兩棲艦隊，削弱其運輸能力。

根據模擬結果，美日聯軍雖最終可能贏得戰爭，但將付出極高代價。坎西恩指出，與俄烏戰爭不同，台灣囿於島嶼地形，無法如烏克蘭般獲得持續補給，島上原有兵力在戰役初期承擔極大壓力。

2022年8月7日，解放軍東部戰區按計劃，繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，轟炸機編隊貫通南北，同時雙向穿越台海。這是戰機編隊飛行。（新華社）

魚叉導彈成關鍵防禦武器

針對如何強化台灣防禦能力，坎西恩建議提供台灣500枚魚叉導彈。這些導彈可安裝在移動發射車上，用於攻擊進入射程內的中國船艦，能有效阻止解放軍登陸，且不需依賴美軍直接介入。

出席兵推的共和黨議員魏特曼（Rob Wittman）強調，需於2027年前完成魚叉導彈交付，因當前美國防產能無法追上中國的軍備擴張速度。他指出，中國造艦能力為美國的232倍，美國必須重新思考應對戰略。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

2027年的「戴維森窗口」警告

魏特曼提到的「戴維森窗口」是2021年時任美國印太司令戴維森（Philip Davidson）上將提出的警告，指北京可能於2027年前具備完全攻台能力。此觀點迅速成為美國政、軍、學界的共識，也成為美國防務規劃的重要依據。

魏特曼強調，美國需在「戴維森窗口」內提升軍備產能，並加速交付台灣防禦性武器，以應對潛在的衝突威脅。