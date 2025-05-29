天問二號成功發射　任務周期約10年　中國首個小行星探測航天器

中國首個面向小行星探測的航天器——天問二號，成功於5月29日凌晨1時31分發射，在西昌衛星發射中心由長征三號乙Y110運載火箭搭載升空。火箭飛行約18分鐘後，將探測器送入地球至小行星2016HO3轉移軌道。此後，探測器太陽翼正常展開，發射任務取得圓滿成功。



天問二號總的任務周期大約是10年，其中用兩年半左右的時間完成對小行星2016HO3的伴飛、取樣並返回地球。此後則會繼續第二項任務：對主帶彗星311P的伴飛探測。



5月29日淩晨1時31分，我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功將天問二號的測器發射升空。(新華社圖片)

行星的測工程天問二號任務計劃5月29日實施發射。（國家航天局）

小行星2016HO3為地球準衛星 保留太陽系誕生原始信息

此次探測計劃分為雙階段科學考察：首要任務是對近地小行星2016HO3實施附著採樣，並返回地球，預計耗時26個月。軌道器隨後將開啟深空航程，對具有彗星活動特徵的小行星311P展開抵近觀測。

其中，2016HO3小行星位於距離地球數百萬到數千萬公里的深空中，是人類發現的第一顆地球準衛星，但並不是地球的天然衛星，也不屬於典型近地小行星，而是一顆軌道參數與地球幾乎相同、繞太陽公轉的小行星，因此它幾乎與地球同步繞太陽公轉，一直在地球附近「遊蕩」。據介紹，這類小行星保留著太陽系誕生之初的原始信息。

北京航空航天大學宇航學院副教授張曉天稱，這個小行星是研究太陽系形成和演化史的活化石，具有非常高的科學價值。

天問二號任務。（中國航天科技集團科學技術委員會官方科普微博）

發射前按計劃完成總裝測試等工作

任務關鍵節點包含：2026年7月進入2016HO3環繞軌道，2027年4月啟動返回程序，同年11月返回艙實施大氣層再入與回收。探測器預計在2035年抵達第二探測目標311P，開展中國首次多形態天體聯合探測任務。

在發射升空前，天問二號按計劃完成了技術區總裝、測試、加注、轉場、功能檢查、聯合測試等工作。運載火箭完成了轉場、吊裝、器箭對接、合整流罩、總檢查測試等工作。發射場完成發射前系統間合練，西昌衛星發射中心、北京飛控中心、西安衛星測控中心、遠望號測量船隊等實施了聯調聯控。