重大突破！中國首個「液氧甲烷+不銹鋼」火箭成功海上軟著陸回收

箭元科技「元行者一號」驗證型火箭星期四（5月29日）淩晨4時40分在山東海陽東方航天港成功完成首次海上飛行回收試驗。



據內媒報道，元行者一號為全尺寸薄壁不銹鋼火箭，直徑4.2米，總高度約26.8米，起飛質量約57噸，試驗飛行時長125秒，飛行高度約2.5公裏。



箭元科技「元行者一號」驗證型火箭星期四（5月29日）淩晨4時40分在山東海陽東方航天港成功完成首次海上飛行回收試驗。(山東網)

本次飛行回收試驗的成功，是液體可覆用火箭研制進程中的重大突破，具有里程碑意義，標誌著箭元科技成為國內首個實現「液氧甲烷+不銹鋼+海上軟著陸回收」技術突破的企業；標誌著大尺寸不銹鋼可覆用運載火箭進入工程應用階段，為今年元行者一號首飛奠定堅實基礎；更是標誌著東方航天港在實現「固液兼容、常態高頻」的海上發射新能力，填補中國液體火箭海上發射空白的新徵程上邁出了「重要一步」。

箭元科技「元行者一號」驗證型火箭星期四（5月29日）淩晨4時40分在山東海陽東方航天港成功完成首次海上飛行回收試驗。(山東網)

據了解，海陽東方航天港另有多個液體火箭動力試車台、海上固定發射回收試驗工位正在規劃建設，將覆蓋中國目前在研及規劃中的主流液體火箭型號試車任務和部分型號液體火箭海上發射任務需求，海陽東方航天港也已實現固體火箭生產制造發射一體化。

本次飛行試驗順利完成點火起飛、滿推力爬升、變推力調節、發動機一次關機、自由下降滑行、發動機二次啟動、減速至海面懸停、海面軟著陸八個工作階段。試驗過程火箭飛行和濺落回收均正常。

公開資料顯示，元行者一號中型運載火箭設計運載能力可滿足「一箭一軌」的低軌衛星組網發射需求，一子級設計重覆使用20次，產量可滿足每年25次發射服務需求。