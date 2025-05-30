美國撤銷中國留學生簽證　官媒：無禮也無理　缺乏應有大國風範

美國國務院發布聲明稱，將撤銷中國留學生的簽證，包括在關鍵領域學習的學生。周五（29日）晚，央視新聞評論稱，美方做法缺乏應有的大國風範。



評論稱，最近，特朗普政府又耍起「盤外招」。美國國務院發布聲明稱將撤銷中國留學生的簽證。很顯然，這種做法既「無禮」，缺乏應有的大國風範，也「無理」，背棄基本的契約精神。這種惡劣做法，直接損害中國留學生的合法權益，嚴重干擾中美兩國正常人文交流。外交部已表示，中方堅決反對，已向美方提出交涉，「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年」。

評論續稱，教育合作是中美兩國人文交流最有成效的領域之一，被稱為「中美關係穩定發展的基礎性工程」，中國曾長期是美國國際學生的最大生源國。中美合作，互利共贏。美方無事生非，實屬損人害己。美方向來標榜開放包容，卻故意跟中國留學生過不去。這種政治性、歧視性做法，不僅戳穿了美國所謂自由開放的謊言，更嚴重損害美國的自身國際形象和國家信譽。

評論最後稱，特朗普政府施壓在美留學生群體，收緊學生簽證政策，並非孤立行為，而是單邊主義和霸權主義發酵的產物。逆流而動，惡果可想而知。「有句話說得好，『吹滅別人的燈，會燒掉自己的鬍子』。連在美留學的外國學生都要打壓，連正常的教育合作都要干擾，誰還敢赴美留學？這樣的政府還可信嗎？」