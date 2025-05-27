「關稅泡泡」成形？台學者：特朗普擬迫經貿夥伴聯合抗中

中美關稅戰暫處90天休兵期，各國也加速與美國的關稅協商。但台灣學者5月26日分析，特朗普政府很可能透過「關稅泡泡」的模式，迫使經貿夥伴達成一致抗中行動，而各國接下來將陷入既討厭美國關稅，也討厭中國傾銷的兩難中。



中美兩國歷經經貿高層談判後，5月中旬進入關稅暫時休兵期，美國將中國進口商品的關稅從145%降至30%，中國則將美國進口商品的關稅從125%下調為10%。但外界普遍存有「假停火，真拖延」的疑慮。

於此同時，美國也加速與其他國家的談判，甚至傳出特朗普團隊不滿歐盟拖慢談判進度，且遲遲未承諾對中國加徵新關稅，因此揚言自6月1日起對歐盟輸美商品開徵50%關稅。

台灣中華經濟研究院第一（中國大陸經濟）研究所助研究員王國臣，5月26日受邀在政治大學東亞研究所作專題演講時分析，美國正運用對貿易伙伴的關稅談判，形成「關稅泡泡」，迫使盟友達成一致抗中行動。

他強調，特朗普的作為並非關稅同盟，「關稅同盟意思是我對你美國0%，但美國對我也是0%關稅」；可是特朗普現在的做法，是盟友對美國是0%關稅，而美國對外則有10%的基本關稅。

從目前各國談判狀況推測，王國臣研判，在特朗普的「關稅泡泡」當中，稅率從10%起跳，基本上不會超過30%；而在泡泡之外就是50%。

2025年5月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席新聞發布會時，批歐盟對美存在不公平貿易行為。（Reuters）

從歐盟談判，以及美國先前對採購委內瑞拉石油的國家課徵25%關稅的案例來看，他認為，美國接下來很可能也會要求盟國跟進對華關稅、加強查緝中資企業洗產地等。因此，中美關稅90天暫停期預期持續展延，直至「關稅泡泡」建立為止。

王國臣指出，其他國家接下來將陷入「既討厭美國關稅，又討厭中國傾銷」的兩難之中。

至於中國的因應作為，王國臣則說，北京持續運用新型舉國體制，集中全國人力、物力與財力攻克尖端技術，嘗試突破美國的圍堵封鎖。但中國高技術產品出口佔比，卻由2018年4月的30.2%，降至2025年4月的24.3%；外商出口佔比，同期也下挫15.3個百分點。

他認為，中國目前仍面臨研發成本高於商轉價值，出口高度仰賴先進外商的困境，甚至墜入科技債務陷阱，進而排擠企業投資與削減消費意願。

中國官媒多次發表權威評論，強調中美經貿關係的本質是互利共贏。圖為中方談判代表、國務院副總理何立峰。(Reuters)

在中美關稅戰暫時休兵的同時，中國政府正在制定從2026年開始的下一個五年計劃（第15個五年規劃，簡稱十五五規劃），王國臣推測，十五五規劃會繼續強調新質生產力、科技自主創新等內容。

但他強調，近年來中國經濟政策內涵有愈趨僵固的趨勢，且消費越趨低迷，若不能提出有效政策提振內需、擴大進口，恐怕難解內外經濟困境。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

