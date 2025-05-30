DeepSeek升級R1模型逼近OpenAI o3　解題能力提升至87.5%準確率

中國AI新創企業深度求索（DeepSeek）5月29日發布升級公告，宣布旗下旗艦模型DeepSeek-R1已完成小版本更新，升級版本為DeepSeek-R1-0528。官方表示，此版本在數學、編程與通用邏輯等多項基準測評中表現優異，已達中國本土模型領先水準，整體能力更接近OpenAI o3與Gemini-2.5-Pro等國際頂尖模型。



根據公告，新版本基於去年12月推出的DeepSeek V3 Base模型，經過大規模算力強化後訓練，有效提升了思維深度與推理能力。在AIME2025測評中，新版模型準確率從舊版的70%提升至87.5%。官方指出，這項進步源於新版模型在解題過程中展現出更深層的邏輯處理能力，例如平均每題使用token數由舊版的12K增至23K。

DeepSeek表示，R1-0528版本的「思維鏈」特性，對於學術界推理模型研究與產業界開發輕量級模型均具有指標意義。

DeepSeek的性能比肩ChatGPT，且其採用全新的訓練模式，將推理模型的成本壓縮到很低，還大膽地採用開源模式，令更多用戶能夠輕松嘗試和部署AI模型。（視覺中國）

針對長期困擾語言模型應用的「幻覺」問題，DeepSeek亦進行優化。新版R1在改寫潤色、摘要生成與閱讀理解等任務中的幻覺率較舊版下降約45%至50%，能提供更準確可靠的回答。

除邏輯與精準度提升外，DeepSeek-R1-0528在文本生成表現亦有強化。根據官方說法，新版模型在議論文、小說與散文等長文體輸出方面表現更為出色，能撰寫出篇幅更長、結構更完整、風格更貼近人類偏好的文本。

DeepSeek亦坦言，儘管R1-0528在多項測評中已達OpenAI o1-high水平，但與o3-High與Anthropic Claude 4 Sonnet等最新國際模型仍存在差距，後續仍將持續優化。