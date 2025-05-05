DeepSeek也能造飛機？內地航空首席專家：已引進AI研發新型戰機

中國航空工業集團瀋陽飛機設計研究所（簡稱瀋陽所）首席專家兼科技委主任王永慶近日接受媒體專訪時表示，作為中國自主研發的最新一代隱身戰鬥機，「殲-35A」目前正按規劃有序推進，並強調其擁有高度智能化的信息融合能力，是未來空戰體系作戰中的「組織後衛」。



內媒《中新社》報道，王永慶透露，他所帶領的團隊已正式引入DeepSeek大模型，並結合實際需求，深入研究其在「複雜問題分析與解決中的應用前景」。王永慶指出，這是在智能化領域的一次重要嘗試，也是未來航空科研工作的發展方向。

報道介紹，王永慶現年60歲，自瀋陽所工作近40年，參與了包括殲-8、殲-11、殲-15、殲-35等多型號戰機的總體設計任務，也培養了大量專業技術人才。

根據中航工業信息，瀋陽所成立於1961年，是建國後首個飛機設計研究所，長期擔任中國戰鬥機總體設計任務，被譽為「中國戰鬥機設計研究的基地」。截至目前，已承擔超過40個重點航空武器裝備型號的研製任務。

根據公開資料，「殲-35A」於2023年11月12日首次在珠海航展公開亮相。中航工業當時指出，該型號具備強大隱身性能、優異飛行表現，以及智能化的資訊融合與處理能力。王永慶形容，其在體系作戰中如同籃球場上的「組織後衛」，能聯合協同其他戰場裝備，構建高效殺傷網。

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他還指出，中國自2000年以來出現大量新型號飛機的「井噴式」發展並非偶然，而是老一輩航空人努力的成果。「從預先研究到技術突破，從系統思維到體系建設，不斷探索、勇於創新，為航空工業探索出自立自強的發展道路。」

在AI技術應用方面，王永慶表示，瀋陽所已創新推出首個「數智標審系統」，打造數字員工，實現技術文件與設計數模的標準化審查自動化。「該系統能夠自主完成大量繁瑣的審查工作，讓科研人員能夠全身心投入到更重要的科研工作。」

王永慶強調，人工智能的引入，將成為未來航空科技發展的重要趨勢，瀋陽所也將持續探索AI技術在國防工業領域的更多應用可能。