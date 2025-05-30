寧夏燒烤店31死爆炸案一審宣判　15人被判刑最重處6年有期徒刑

2025年5月30日上午，銀川市興慶區人民法院依法對寧夏銀川富洋燒烤店「6·21」特別重大燃氣爆炸事故涉刑事案件一審公開宣判。



對銀川富洋燒烤民族街店投資人、實際經營者張洪顯和劉國，寧夏龍江清潔能源有限公司實際控制人崔文波，寧夏國華檢測技術有限公司法定代表人、股東周志國等15名被告人，依法以重大責任事故罪或提供虛假證明文件罪分別判處六年至一年不等有期徒刑，禁止其中3名被告人一定期限內從事相關職業，並對其中3名罪責較輕、符合法定條件的一線員工依法適用緩刑。



網傳影片可以看出，燒烤店發生爆炸後，被吞沒在熊熊烈火之中：

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一審審理查明，2023年6月21日20時37分許，銀川市興慶區富洋燒烤民族街店發生特別重大燃氣爆炸事故。此次事故是一起因相關企業違法違規檢驗、經營，並配送不符合標準的液化石油氣瓶，燒烤店在使用中違規操作發生洩漏爆炸等造成的生產安全責任事故。

央視22日上午赴燒烤店進行實地探訪，現場仍可見一片狼藉，店內枱面上甚至還遺留客人未吃完的食物：

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一審法院認為，被告人張洪顯等12人在生產、作業中違反有關燃氣安全管理規定，因而發生特別重大責任事故，給人民群眾生命財產造成重大損失，情節特別惡劣，行為均構成重大責任事故罪；被告人周志國等3人身為液化石油氣檢測機構工作人員，故意提供虛假證明文件，情節嚴重，行為均構成提供虛假證明文件罪。根據各被告人犯罪的事實、性質、情節、造成的危害後果以及在犯罪中所起作用，依法作出上述判決。

案件審判過程中，法庭依法保障了各被告人的訴訟權利。宣判後，崔文波等被告人當庭表示認罪服判、不上訴。部分人大代表、政協委員、群眾代表，以及部分被害人和被告人親屬等旁聽了案件宣判。