寧夏燒烤店31死　公開爆炸原因：店長擅自更換減壓閥，液化氣洩漏

6月21日20時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區一燒烤店發生燃氣爆炸事故，事故造成31人死亡、7人受傷。24日公布事故原因，該燒烤店總店長和工作人員擅自更換與液化氣罐相連接的減壓閥，導致液化氣罐中液化氣快速洩漏，引發爆炸。



銀川市公安局興慶區分局指出，事故原因是因燒烤店總店長海某（已死亡）、工作人員李某翔（已死亡）違反有關安全管理規定，擅自更換與液化氣罐相連接的減壓閥，導致液化氣罐中液化氣快速洩漏，引發爆炸，造成31人死亡、7人受傷的特別嚴重後果。

該店法定代表人馬某林，實際控股人張某顯、劉某，店長索某富，涉嫌重大責任事故罪，目前上述4人已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。下一步，公安機關將會同相關部門，進一步深入偵查調查、完善固定證據，依法打擊處理。

寧夏富洋燒烤店發生爆炸造成31人死亡：

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據了解，爆炸的富洋燒烤店在銀川已經營多年，是當地一間小有名氣的燒烤店，事故發生時正值用餐高峰。目前，事故具體原因和損失正進一步調查中。

6月22日晚間8時，銀川市委副書記、銀川市市長陶少華出席寧夏銀川市人民政府召開興慶區富洋燒烤店燃氣爆炸事故新聞發布會，他指出，這是寧夏多年來最為嚴重的安全事故，陶少華也在記者會現場鞠躬，向罹難者哀悼，向市民致歉。

央視22日上午赴燒烤店進行實地探訪，現場仍可見一片狼藉，店內枱面上甚至還遺留客人未吃完的食物：