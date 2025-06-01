哈佛畢業禮爆紅中國女孩：原想在美工作幾年　現考慮轉向其他國家

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融（前譯江玉蓉）接受美聯社採訪時表示，特朗普政府持續不斷地威脅要拘留並驅逐持學生簽證在美求學的人，讓她感到不安，也讓她的未來懸而未決。蔣雨融呼籲中國和美國必須合作，才能應對人類正面臨的很多危機。



近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

美聯社5月31日報道，蔣雨融表示，她原希望能在美國工作幾年，但現在開始考慮轉向海外，從事國際發展領域的工作，「現在很難說接下來會發生什麼」。

蔣雨融又說，她認識兩位中國留學生正猶豫是否要去肯亞和盧旺達參與扶貧和公共衛生的實習工作。由於簽證的不確定性，他們要冒著回不了美國的風險，處境非常尷尬。

蔣雨融稱，這真的讓人心碎，「他們原本只是想為人類做點有意義的事，但如今卻被捲進了自己並未選擇的政治漩渦」。

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

蔣雨融認為，中美之間的學術交流應該更多，而不是更少。人類正面臨很多危機，有衝突，有氣候問題，還有很多其他挑戰，不是哪個國家可以單獨應對的。中國和美國是當今世界最強大的兩個經濟體或國家，它們必須合作，才能應對那些影響全人類的問題。

據早前報道，在5月29日，哈佛大學舉行畢業典禮，蔣雨融的演講獲得現場熱烈掌聲。她在演講中鼓勵人們不帶評判地傾聽彼此的意見，尋求共同的信念而不是衝突。她說：「如果我們仍然相信共同的未來，就不要忘記：那些被我們貼上敵人標籤的人，他們也是人。看到他們的人性，我們也就找到了自己的人性。」

她又稱，「世界上如果任何一個女人買不起一片衛生巾，我便不配稱富足；如果一個女孩因懼怕騷擾而不敢踏入校門，那便是對我尊嚴的踐踏；如果一個小男孩死於一場他從未發動也從未理解的戰爭，我的一部分也和他一起死去。」