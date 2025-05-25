哈佛放暑假中國留學生返美恐無期：天塌下來　沒想到成歷史一部分

5月22日，美國國土安全部宣布，撤銷哈佛大學招收國際學生資格，約四分之一的國際學生面臨轉學困境，其中包括大量中國留學生。這輪制裁被視為對美國高校抗議巴以沖突的清算，亦是美國保守派與自由派「文化戰爭」的升級。美國一名聯邦法官其後緊急叫停有關措施，但事件仍持續發酵。



據《封面新聞》報道，多名哈佛中國留學生形容事件如「天都塌了」，對未來學業、簽證及生活安排感到極大不安。



當地時間5月22日，美國國土安全部宣布，撤銷哈佛大學的學生與訪問學者項目（SEVP）認證，意味該校將不得再招收新的外國留學生。該認證涉及F-1（學術學生）、M-1（職業學生）及J-1（交流訪問）簽證，是國際學生赴美就讀的核心憑證。

據悉，該項禁令將自2025—2026學年生效，為美國首次對單一頂尖高校採取此類措施。過往SEVP認證多針對破產或欺詐學校，對哈佛等研究型大學出手，被外界視為「核選項」。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）指責哈佛未配合交出過去五年外國學生參與抗議活動的資料，包括影像紀錄，並稱哈佛「縱容反猶言論」。報道指，此次決定與2024年巴以衝突期間，美國高校爆發聲援巴勒斯坦抗議活動有關。

根據官方聲明，哈佛若欲恢復SEVP認證，需在72小時內交出涉事學生紀錄。哈佛方面強烈譴責此舉為「非法且具報復性」，並已於5月23日入稟波士頓聯邦法院提出訴訟。同日，美國加州聯邦法官懷特發出緊急禁令，暫時阻止相關措施生效，並禁止政府以移民理由拘留任何非美出生學生。案件仍在審理中。

圖為美國哈佛大學校園，攝於2025年5月2日（The Boston Globe via Getty Images)

中國留學生：學校放暑假返美恐無期 天都塌了

據《封面新聞》報道，目前哈佛國際學生比例約佔27.2%，其中中國學生佔約四分之一，為該措施中受影響最深的群體之一。

哈佛學生李莎（化名）在接受訪問時說：「沒想到成為了歷史的一部分。」她形容消息傳出時，「像是天都塌了」。李莎原定下學期將赴肯尼亞、印度、烏克蘭進行訪學交流，惟現時行程已陷入不確定。

她坦言，若制裁成真，唯有選擇轉學、休學或暫時工作，等待政策轉變再回到校園。她又指出，因哈佛已進入暑假，離境學生恐怕最受影響，「可能將無法返美」。

李莎續稱：「校方可能會和政府協商相關條款，或通過法律渠道維護權利。」她已收到哈佛發給學生的郵件，表示將全力協助受影響學生。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

而準備於今年8月入讀哈佛研究生課程的中國學生馬寧寧，亦對事件感到意外。她原正等待I-20表格（學生簽證所需文件），當看到「禁止哈佛招收國際學生」的新聞時，最初以為是舊聞重炒，「第一反應覺得很扯，這應該又是讓哈佛大學妥協的一種方式。」

面對突如其來的風波，馬寧寧表示父母曾建議她聯絡其他已拒絕的offer，「但我想等72小時塵埃落定後再做打算，況且全球學校的錄取已基本截止，極少有大學會補錄。」

她又提到，哈佛新生群一度活躍起來，「但說來說去也無非是一個『等』」。其後收到法官叫停政策的消息，她坦言「意料之中，但沒想到會這麼快。」

此次美國政府對哈佛出手，不單與巴以抗議有關，更被視為保守派與自由派「文化戰爭」的升級表現。而類似衝突可追溯至1950年代「麥卡錫主義」時期，彼時聯邦政府曾要求大學教授宣誓效忠，美國高校長期被右翼勢力視為「思想不正確」溫床。

2025年4月29日，美國麻省劍橋市，來自瑞典的哈佛大學學生於「自由學生組織」（Students for Freedom）組織的集會上發表講話。（Reuters）

近年來，隨着「覺醒文化」盛行，右翼智庫與輿論機構多次抨擊常春藤高校散播「左翼病毒」，呼籲政府「要麼馴服，要麼拆除」這些精英學府。特朗普在競選期間也多次強調，將對「敵視保守派」的大學採取措施。2025年3月，其政府成立「校園反猶太主義工作組」，開始調查全美多所高校的學生言論與集會行為。

哈佛因拒絕交出國際學生抗議資料，被視為重點打擊對象。據報道，美國教育部早前曾向哈佛發出調查清單，並威脅若不配合，將中止其外國學生招生資格。

據英國《衛報》評論，哈佛此次事件反映出，美國高等教育機構再度淪為政治試刀石。評論認為，這場文化戰爭結合移民、稅務、執法等多重政策工具，進一步升級為「政府主導的整肅行動」。

截至目前，哈佛學生及師生已發起抗議，並成立「哈佛學生自由聯盟」，呼籲保障國際學生權益。哈佛校方亦表明，將堅持學術自由與學生安全為首要原則，並訴諸法律捍衛校方與學生權益。