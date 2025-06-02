解放軍南部戰區艦隊多海域演訓　模擬「敵情突發」實戰應對

在中國與菲律賓等國圍繞南海主權爭議日趨激烈之際，解放軍南部戰區宣布，海軍渭南艦、玉林艦等多艘艦艇正於多個海域展開實戰化演練，針對多種威脅情境進行全流程作戰科目訓練。



解放軍南部戰區官方微信公眾號6月2日發文指出，南部戰區海軍某訓練中心聯合某驅逐艦支隊，組織渭南艦、玉林艦等艦艇連日輾轉多個海域，展開多課目實戰演練，旨在全面檢驗艦隊協同作戰能力與指揮員應對突發情況的決策水平。

文章稱，演練情境設計高度貼近實戰。例如，在編隊航行途中突遇「敵情」，各艦立即進入戰鬥狀態。渭南艦雷達戰位迅速發現目標並上報，對海作戰部門及時判明目標屬性並鎖定，隨即由主炮戰位密切配合，在接獲打擊指令後抓住時機率先開火。

圖為2025年4月29日中國解放軍南部戰區發布圖片，其中顯示旗下艦艇編隊的「咸陽艦」前往南海海域軍演。（南部戰區微信公眾號）

除海上對抗，演練也模擬編隊艦艇遭攻擊後的損害控制任務。文章指出，當海上威脅剛解除，編隊便接獲支援命令，支援損管隊乘小艇前出，展開「打撈落水人員」與協助艦艇損害管制的實作操作。

在對岸火力打擊課目中，南部戰區表示，渭南艦利用艦載無人機修正目標座標，將敵方殘餘火力點精準標定，並推送至編隊其他艦艇。隨後各艦主炮實施交替射擊，形成密集火力覆蓋，最終成功命中岸基目標。

解放軍南部戰區表示，此次演練聚焦提升編隊的快速反應能力與作戰精度，並強調透過多樣化實戰場景，加強海軍部隊在複雜環境下的綜合作戰能力。