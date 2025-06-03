《衛報》：特朗普對華虛張聲勢且軟弱　助北京攻台黃金時機降臨

英國《衛報》（The Guardian）近日刊登資深評論員提斯多爾（Simon Tisdall）的分析文章指出，美國總統特朗普對華的虛張聲勢與政策反覆，正在為北京創造出攻略台灣的黃金時機。他警告，在中美對抗與台海緊張情勢同步升溫的當下，特朗普對台海危機的模糊態度與個人政治風格，將大幅增加戰爭爆發的可能性。



文章指出，特朗普重返白宮後，始終未明確表態將如何處理台海局勢。他一方面對台灣課徵高關稅，並聲稱成功逼迫台積電赴美投資，另一方面則由其國防部長在新加坡對外宣示「中國入侵台灣的危機迫在眉睫」，並強調「不會讓亞洲盟友因為威脅屈從」。此種「軟弱與敵意並存的奇特組合」，讓英國《經濟學人》形容台灣正處於不確定的迷霧中。

提斯多爾指出，當前亞洲最具危機風險的熱點已從南亞的印巴衝突與朝鮮半島危機，轉移至台海兩岸對峙。他引述美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）日前的警告，指中國已具備完整的兩棲作戰能力，包括登陸艦、浮動碼頭、空降部隊與導彈單位，隨時能發動對台作戰。他強調，北京不僅持續軍演，更透過宣傳戰與認知作戰營造戰爭氣氛，台灣政府方面也將中國定調為「敵對外來勢力」，並推動「國安17條」進行反滲透，顯示台灣亦正備戰。《衛報》指出，日前熱播的台灣影集《零日攻擊》，正反映台灣社會對戰爭的焦慮。

4月6日，賴清德針對台灣因應美國關稅政策發表談話。（台灣總統府）

提斯多爾認為，特朗普的反覆無常可能為北京發動台海戰爭提供契機。隨著中國國力顯著提升，國家主席習近平即將滿72歲，其歷史定位與領導地位與是否統一台灣息息相關，「特朗普想要展現強硬姿態，卻總是暴露個人弱點」。提斯多爾特別提及，特朗普近來提高對華關稅、限制中國學生簽證與技術交流的措施，稱之為「將槍口抵在習近平的太陽穴上」。

提斯多爾進一步分析，「中國共產黨的統治根基終究不在於選票，而在於中國的經濟表現與共同富裕。無論是否有意，特朗普確實正在動搖中共的統治基礎」。提斯多爾主張，在黨內強硬派壓力與內部經濟困境交織下，習近平有可能進一步反擊美國，提斯多爾由此質疑特朗普是否已意識到自己行為的挑釁程度，「你要打貿易戰還是真槍實彈的戰爭？或者寧願選擇做一場交易，例如放棄台灣？」

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

針對特朗普對台政策的可預測性問題，提斯多爾祭出警告，倘若中國採取封鎖台灣海運航線、發動網絡攻擊、或者實施海空全面封鎖，都可能迫使特朗普蒙羞退讓。他強調，在特朗普主政期間，美國對台的「戰略模糊」政策實際已成「慣性怯懦」，而北京方面深知特朗普「不想要在東亞開戰」。

提斯多爾也引用特朗普對其他國際事務的態度作為佐證，指出他拒絕協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略，亦試圖避免以色列與伊朗爆發衝突。「特朗普的政策由自身利益、金錢和恐懼驅動，而非原則、條約或法律。」

他進一步質疑特朗普是否真的會協防台灣，直指最近幾個月，特朗普屢屢表示台灣就像歐洲國家一樣，正在利用美國的安全保護傘，卻未為自身防衛付出足夠代價。特朗普批評台北偷走半導體生意，導致美國就業機會流失，更威脅要對台灣進口商品加徵關稅，這些舉動都無法讓人對他產生信心。

4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

對於學界中主張「台灣是美國應避開的陷阱」的觀點，《衛報》也點名引用《外交事務》（Foreign Affairs）近期由珍妮佛・卡瓦諾（Jennifer Kavanagh）與史蒂芬・沃塞姆（Stephen Wertheim）撰文提出的建議，呼籲華府領導人淡化保衛台灣的重要性，不應明確承諾協防台灣。提斯多爾認為，這些言論正中北京下懷。

在特朗普的政策錯亂與華府立場搖擺不定的情況下，提斯多爾示警，稱台灣非常容易成為攻擊目標，哪怕台灣增加國防預算，但速度不足，美方承諾的武器也遲未交付，北京則不斷突破台海中線，因此台軍亟需改革與現代化。「對習近平而言，他可能也因此不願再等。」

國家主席習近平（前排）曾在2019年1月宣誓「大陸與台灣必須統一，也必然統一」。（新華社）

他最後寫道，「傳統觀點認為北京最看重地緣政治與經濟穩定，但這個令人安心的假設如果是錯的呢？」提斯多爾悲觀指出，北京已將台灣視為中美爭奪區域與全球霸權的戰場。如今「黃金時機」已然浮現，特朗普混亂的關稅政策、孤立主義、與對盟友的破壞，正讓美國在全球顯得不再不可戰勝。