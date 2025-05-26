對付特朗普　中國的態度就擺在那　歐盟卻有點慫了

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（Reuters）

不得不說，歐盟有點慫。

一大早，看到歐盟委員會主席馮德萊恩發推，說她剛和特朗普通了一個「不錯」的電話。

她接著說：歐盟和美國擁有世界上最重要和最密切的貿易關係。歐洲已準備好迅速而果斷地推進談判。為達成一個不錯交易，我們需要時間設定在7月9日。

這可能是一個外交姿態，但對比特朗普的強勢和霸道，就可見歐盟掌舵人的態度有多軟。

有譴責美國缺乏契約精神嗎？

沒有！

有譴責美國霸凌霸道嗎？

也沒有。

還是在宣揚美歐同盟，暗示歐盟會努力滿足美國。

但關鍵歐盟能滿足美國嗎？

2025年4月21日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮南草坪參加一年一度的白宮復活節彩蛋活動。（Reuters）

別忘了，美歐最新的爭執，源起於特朗普上周突然指責，歐盟成立就是為了佔美國便宜，目前談判毫無進展，「我建議從6月1日起對歐盟徵收50%的關稅」……

要知道，特朗普不久前才宣佈，暫停關稅90天，期間和全世界談判。如果真不滿意，那好歹也得90天後，美歐談判破裂後再動手吧。

但特朗普偏不，什麼90天後，我等不及了，我現在就要加稅到50%。

我估計歐洲人也要氣瘋了，這是什麼路數，談判不就是討價還價嗎？說好的日子還沒到，就這樣掀桌子了。

但特朗普還沒完。看他最近接受記者採訪，對歐盟更是極盡藐視之能事。

特朗普說：「我不是在尋求達成交易。我們已經設定了交易——就是50%了。」

特朗普都侮辱成這樣了，馮德萊恩還如此軟綿綿的表態，是不是歐盟太虛了一點？

2020年1月21日，瑞士達沃斯，圖為特朗普在會議上面見馮德萊恩。（Reuters）

相比之下，歐盟一些官員的表態，感覺更有骨氣一些。

歐盟的貿易一把手謝夫喬維奇表態，美歐談判必須基於相互尊重，而非威脅，「歐盟委員會始終願意本著誠意開展合作，但同時已做好捍衛自身利益的準備。」

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格則更明確，歐盟不會在關鍵問題上讓步，「如果只是想讓我們照單全收美方要求，那他就是敲錯了門。」

歐盟委員會執行副主席里韋拉說：「我們正在目睹一種在當今時代鮮有先例的現象：美國聯邦政府咄咄逼人地將其現狀、條件、利益強加於人，就好像其他國家都會屈服於它一樣。」

愛爾蘭總理馬丁則表示，特朗普的言論「令人極為失望」，徵收50%關稅將「嚴重破壞」雙邊貿易關係。

法國貿易代表洛朗·聖-馬丁表示，特朗普的新威脅「對歐盟與美國的談判毫無幫助」，歐盟有必要「展示報復措施」，以便在接下來的談判中建立真正的「力量平衡」。

荷蘭首相斯霍夫表示，歐盟將堅持既定路徑。「我們見識過在與美國談判中關稅的反復變化。」

但為什麼就馮德萊恩比較軟？

不外乎幾個原因吧。

第一，想示弱感動特朗普。

畢竟美歐同氣連枝，她還是想感化特朗普，希望特朗普高抬貴手，甚至不排除想禍水外引。

特朗普會從嗎？

我相信，馮德萊恩自己也犯嘀咕。

第二，這就是一個外交策略。

有人唱紅臉，有人唱黑臉。

特朗普有兩手，歐盟也有兩手，馮德萊恩也不是一個新手。

結果會如何？

我們也走著瞧。

第三，就是在忽悠特朗普。

畢竟，歐盟也不是一盞省油的燈。

所以，我們看到，這邊美國對哈佛等大學各種敲打，那邊歐洲大聲呼籲，美國的大學教授專家們，歐洲歡迎你。

哈佛大學（路透社）

什麼是溫柔一刀？

這就是溫柔一刀。

歐洲和美國，也算是棋逢對手、將遇良才。惡人自有惡人磨吧。

但從感覺上，特朗普各種大棒揮舞，對歐盟破口大駡，有時更是極盡侮辱；歐盟倒是細聲細氣，各種低頭示好，一些反制措施也是羞羞答答。

歐盟，你覺得這樣會感化美國政府？還是會讓對方更得寸進尺呢？

從這個角度看，歐盟的不少總理部長，感覺比歐盟領導人更要有骨氣得多，也更懂得談判策略。

畢竟，兩強相逢勇者勝，兩勇相爭智者勝。

甚至最先與美國談判的日本，感覺日本的立場也比歐盟堅決了許多。

不管特朗普怎麼大棒揮舞，甚至他本人還親自參與談判，但吃過廣場協議虧的日本，一直拒絕在關鍵問題上讓步，特朗普也是無可奈何。

最終，美國先找了一個英國，達成了所謂的第一個貿易協議。

但這一輪全球關稅談判中，最關鍵的，坦率地說，還是看美國和這三個國家的博弈，歐盟，中國和日本。

尤其是歐盟和中國。

中國的態度擺在那。打，奉陪到底；談，大門敞開。

以鬥爭求團結，則團結存；以妥協求團結，則團結亡。敢於鬥爭，還要善於鬥爭。

這種態度，以及美國不得不表現出的尊重，客觀上鼓舞了日本等很多國家。日本人發現，原來還有這樣一條路，挺直胸膛，堂堂正正，既維護自己利益，全世界還敬佩。

現在，特朗普又瞄準了歐盟，又是極限施壓，甚至勒索恐嚇，就看歐盟能不能站直了。

最後，不得不說的一個細節，特朗普在痛批歐盟的時候，罵歐盟的「貿易壁壘、增值稅、對企業不合理制裁、非關稅壁壘、貨幣操縱、對美國企業不公平且不公正的訴訟」等，導致美國每年超過2.5億美元的貿易逆差，「這完全無法接受」。

坦率地說，指責歐盟增值稅，都有干涉歐盟內政的嫌疑了。

但最大的亮點，居然就為了區區2.5億美元逆差，美國要對歐盟50%關稅？

答案只有一個，特朗普肯定數錯了零，至少數字後面，少加了3個零吧。

但這沒關係，這很特朗普！

但我們看到，特朗普轉頭又嘲諷，哈佛的很多學生，居然連「2+2」等於幾都不知道。

天啊，匪夷所思，匪夷所思，這些人的數學，難道真是體育老師教的嗎？

如果特朗普說的是真的，哈佛學生的數學太糟糕，沒考上哈佛的很多美國人，數學又能好到哪裡去？！