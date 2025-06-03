｢美國貿易政策讓中國再次偉大｣　中國首在全球好感度調查反超美國

美國Axios新聞網站、英國《獨立報》等近日援引美國晨間諮詢公司（Morning Consult）一項最新全球民調報道指，美國的全球好感度在特朗普就任後急劇下降，中國的全球好感度大幅上升，中國的全球地位自該機構進行相關追蹤以來首次超越美國。Axios報道稱「美國的貿易政策正在讓中國再次偉大」。



美國的全球好感度在特朗普就任後急劇下降。(Reuters)

報道指，美國晨間諮詢公司對加拿大、法國、日本、俄羅斯和英國等41個國家的成年人的中美兩國好感度數據進行追蹤，截至5月底，中國的全球淨好感度（即對某國持正面看法的受訪者比例減去持負面看法的受訪者比例）為8.8，而美國的這一數據為-1.5。

值得注意的是，全球對中國好感度上升在今年3月以後更加明顯，在特朗普宣佈「解放日」關稅後更是大幅上升。

「顯然是對美國軟實力的一次打擊」

報道又提及，美國去年很大程度上保持了正面的聲譽，但這一數據在特朗普就任後急劇下降。

美國晨間諮詢公司政治情報主管麥克曼（Jason McMann）稱，這是中國的全球地位自該機構進行相關追蹤以來首次超越美國，受調查國家包含美國最重要的經濟和軍事夥伴，這「顯然是對美國軟實力的一次打擊」。

麥克曼稱，自2025年1月以來，絕大多數國家對美國的看法同時變差，並對中國的看法同時改善，「只有俄羅斯對美國的看法有顯著改善」。

報道又稱，美國聲譽下滑已對其經濟造成實際損失。受白宮政策影響，赴美外國遊客數量銳減，美元貶值。