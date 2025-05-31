美國暫停出口C919發動機　國產長江-1000A發動機何時能替代進口？

近日內媒報道，美國商務部已暫停部分美國公司向中國商飛出售產品和技術的許可證，這些產品和技術被用於開發C919飛機。美國商務部在聲明中證實，正在審查對中國具有戰略意義的出口。



中國商飛製造的國產大飛機C919在中國研發生產，但許多零件來自全球採購，例如發動機是美國GE航空航太與法國賽峰集團合資生產的LEAP-1C發動機。目前，國產長江-1000A發動機被寄予厚望，作為中國第一款商用航空發動機，科研團隊正在積極研發，預計配備在C919機型上。尺寸更大、性能更強的長江-2000大涵道比渦輪扇發動機緊隨其後，國產民用航空發動機的國產化率有望逐步提高。



內媒《財經》指出，由於國產民航引擎起步相對較晚，該市場目前基本上被國外巨頭壟斷。 《2024航空發動機產業發展白皮書》指出，目前全球民航發動機基本上被通用電氣（GE）、普惠（PW）、羅羅（RR）等歐美巨頭公司壟斷，中國目前使用的大型商用客機發動機均來自進口，國產中小型發動機市場佔比僅在5%以內。

國產自主研發的C919大型客機今日（1日）元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，首班由香港飛上海的航班（MU722）今午12時55分起飛。（吳美松攝）

2023年3月開始，國產長江-1000A發動機在運-20軍用運輸機上進行飛行測試，這是最後階段的測試飛行。中國航發集團董事史堅忠在2025年3月江蘇太倉舉辦的航空技術大會上透露，長江-1000A發動機的試運轉表現「遠超預期」。

關於長江-1000發動機的研發，「中國航發之父」、中國工程院院士劉大響曾指出，長江-1000在性能指標相當於國際上第五代發動機的水平，研發難度極大。因為中國在1949年從未研究過大型民用發動機，要從第一代發動機直接跨越到第五代，所需突破的關鍵技術很多，需要做大量的試驗研究工作。

國產自主研發的C919大型客機，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班。（吳美松攝）

劉大響說，為了牢牢掌握C919飛機研發的主動權，早在研發之初，就計畫要使用國產飛機發動機，名為長江-1000，主要性能指標與LEAP-1C相近，位於上海的中國商用發動機公司是研發單位。

如今，長江-1000已經突破了多項關鍵技術，中國的發動機研發正在一步一腳印地穩步推進。但由於民機要求很高，發動機研發今後還有很長的路子要走，持之以恆才能圓滿成功。

國產大飛機需要裝上「中國心」

2023年國產大飛機C919首次亮相黑龍江哈爾濱太平國際機場。（哈爾濱新聞網）

儘管C919的核心零件依賴國外供應商，但它仍然是一架擁有自主智慧財產權的大型客機。因為C919完全由中國自主設計，而且對零件的技術要求有決定權，包括確定機翼、機身、尾翼、發動機、起落架等部件的佈局，航程、座級的參數，以及發動機量級、電源功率、裝什麼樣的系統等。

C919副總設計師傅國華說，「就像設計師設計、裝潢房子，雖然建材、裝飾品都從市場購買，但是按他的思路搭配在一起，就是他設計的成果。」

內媒《財經》評價，從整機自主研發到發動機自主研發，路仍漫長，但正如劉大響院士所說，國產大飛機日後一定要裝備國產發動機，國產飛機必將換上一顆「中國心」。