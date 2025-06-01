美國防長香會首次用「共產中國」稱呼中國　內地學者：挑釁性很強

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月31日在新加坡出席香格里拉對話時，發表對華立場強硬的演說，稱來自中國的威脅真實存在且迫在眉睫。赫格塞斯在演說中以「共產中國」（Communist China）指稱中國，有內地專家稱，其意識形態成分比歷屆美國防長的香會講話都更強烈，挑釁性很強。



2025年5月31日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說。（Reuters）

新加坡媒體《聯合早報》報道，清華大學戰略與安全研究中心研究員周波稱，赫格塞思的演說「調門很高」，「直截了當地說共產黨中國，我參加這個香會都12次了，印象中沒有用這樣很高的意識形態化描述。這個講話在我們看來相當不友好」。

周波分析，赫格塞思稱衝突可能即將到來，但同時又希望不會發生，這與美國前防長奧斯汀（Lloyd Austin）過去兩年在香會上提出的觀點相左；奧斯汀2023年談到台海時，曾明確表示衝突並非一觸即發，也非完全無法避免。周波認為，美國防長「180度的變化」反映出華盛頓對台海形勢的判斷，出現根本性變化，擔憂解放軍通過軍演趁機收復台灣。

2025年5月31日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說。（Reuters）

清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍則認為，赫格塞思大幅度地針對中國講了很長一段，關於中國的指名點姓不斷，且多處挑撥，比如他提到在座的國家都被中國威脅、都被中國羞辱，對中國而言具有很強挑釁性。

達巍相信講這些話是赫格塞思自己的選擇，「在這樣的安全論壇上直接攻擊中國，我覺得是不合適的」。他認為，本屆美國政府對華戰略尚在形塑階段，赫格塞思應等到美國總統特朗普定調對華政策再決定是否言辭攻擊中國。