新修訂《監察法》上路　留置法定時限由6個月延至14個月

中國修訂後的《監察法》已自6月1日正式施行，新法針對涉案公職人員的調查處置新增三項監察措施，包括「強制到案」、「責令候查」與「管護」，同時將「留置」的法定最長時限，在特定條件下由6個月延長至14個月，引發外界對中國反腐執法權限擴張的關注。



根據《財新網》報道，《監察法》自2018年實施以來，成為內地調查職務違法與職務犯罪的主要法律依據。此次是該法自實施以來的首次修訂，於去年12月25日由中共十四屆全國人大常委會第十三次會議表決通過。

報道指出，新法第四章「監察權限」的修訂內容備受矚目。修法後新增三項措施：強制到案、責令候查、管護，旨在對涉嫌職務違法或職務犯罪的被調查人提供更多彈性處置選項，避免一律實施留置。

《監察法》賦予監察委員會權限和調查手段，目的是為了保證各級監察機關履行好監督、調查、處置職責，有利於監察工作規範化、法治化，保證監察工作的順利進行。（視覺中國）

根據《監察法》第20條規定，監察機關在調查過程中，對涉嫌職務違法行為的被調查人可要求作出陳述；對涉嫌貪汙賄賂、失職瀆職等職務犯罪的，可進行訊問，要求如實供述情況。

其中，第21條新增內容進一步賦予監察機關「強制到案」權限，指出「監察機關根據案件情況，經依法審批，可以強制涉嫌嚴重職務違法或職務犯罪的被調查人到案接受調查」。

針對「責令候查」與「管護」兩項新措施，報道指出，修法改變過去對重大違法者一律羈押的單一處置方式，加入非羈押的權宜手段。其中「責令候查」適用於患重病、生活不能自理、懷孕或哺乳中等特殊情況的被調查人；而「管護」則為短期限制人身自由的處置措施，期限不得超過七日，特殊情況下最長可延長至十日。

在備受關注的「留置」時限方面，原法規定最長不得超過六個月，即三個月初期、三個月延長。新法針對可能處以十年以上刑罰的職務犯罪案件，允許再延長兩個月，達到八個月。

更進一步，新法規定，若在調查期間發現被調查人另涉與原案不同種、或同種但影響罪名認定與量刑的重大職務犯罪，則可重新計算一次留置時間，最長再延長六個月，使此類情形的留置總期限達到14個月。

中共中央紀委國家監委法規室負責人受訪時表示，延長留置期限「是為了適應監察辦案實際，解決重大複雜案件留置期限緊張的問題」。

中國自2016年底啟動監察體制改革後，建立了對所有公職人員的監察全覆蓋制度。法工委負責人指出，本次修法「根據反腐敗鬥爭的新形勢新任務，進一步授予監察權限，優化留置期限，為以零容忍態度反腐懲惡提供法制保障」。