長期在紀檢監察系統工作　「內鬼」河北省紀委副書記陳玉祥被查

據中央紀委國家監委網站消息，河北省紀委副書記、省監委副主任陳玉祥涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

官媒北京青年報旗下媒體北青政知新媒體，更在報道中將其稱之為「內鬼」。



河北省紀委副書記陳玉祥涉嫌嚴重違紀違法被查。（新華社）

公開資料顯示，陳玉祥1966年4月出生，河北臨西人，1986年3月入黨，1988年7月參加工作，黨校研究生學歷。

陳玉祥畢業於河北財經學校會計專業，畢業後成為河北省軸承標準件工業公司幹事，1990年10月成為河北省紀委辦公室會計、科員，從那時起，他長期在紀檢監察系統工作。陳玉祥擔任過河北省監察廳副廳級監察專員，省紀委黨風政風監督室副廳級主任等。

2016年2月，陳玉祥任邢台市委常委、市紀委書記，兩年後（2018年2月）任邢台市委常委、市紀委書記、市監委主任。擔任邢台市委常委、市紀委書記期間，陳玉祥曾刊文稱，「紀檢幹部特別是領導幹部要堅持以身作則，幹凈幹事，始終做到心中有高線。」

2018年9月，陳玉祥轉任石家莊市委常委、市紀委書記，2021年11月任河北省紀委副書記。在被查之前，陳玉祥已多日未公開露面。今年10月18日，官方報道稱，河北省委第二巡視組向容城縣委反饋巡視情況，當時，陳玉祥出席會議並講話。