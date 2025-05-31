端午節｜河南企業向員工派500萬現金　董事長：休息好了再來上班

隨著「三夏」生產和端午節臨近，河南省礦山起重機有限公司（以下簡稱「河南礦山」）再次以慷慨福利引發關注。5月30日，該公司向5200多名員工發放超500萬元（人民幣．下同）現金，並提供糉子等端午福利。此外，家中有耕地的員工可享受不限天數的帶薪休假回家收麥，董事長還貼心叮囑如果收完麥子累了可以在家休息好了再來上班，引發網友集體羨慕。



5月30日，河南礦山「三夏」動員會現場，員工們排隊領取1000元現金福利，啤酒、飲料和糉子等物資堆成小山，場面熱鬧非凡。員工馮先生告訴媒體，今年每人發放的現金比去年增加300元，總計超500萬元，惠及5200多名員工。他表示，這是公司多年來的傳統，每逢「三夏」都會發放現金用於租賃收割機，幫助員工應對農忙。

另一名員工位先生分享，發錢現場氣氛火爆，當員工喊出「發1000元」時，董事長當場拍板確定金額。他說：「我來公司十多年，每年都有多次發錢活動，這次1000元我打算用來租收割機，收完家裡四畝多的小麥。」他還提到，董事長特別叮囑員工，收麥後若感到疲憊，可在家休息好再返崗，公司對休假天數不設限制。

員工們排隊領取現金福利，場面熱鬧非凡。（極目新聞）

河南礦山為家中有耕地的員工提供靈活的帶薪休假政策，員工可根據莊稼成熟情況自行安排回家收麥，且休假天數不設上限。馮先生表示，員工們普遍自覺，收麥後會主動返回工作崗位，這種人性化管理讓大家倍感溫暖。

河南礦山成立於2002年，專注於「礦源」牌橋式起重機、門式起重機及電動葫蘆等產品的研發與生產。作為一家以員工福祉為重的企業，其福利活動頻頻引發關注。據此前報道，今年婦女節，公司就曾為女員工發放近160萬元現金福利，還曾邀請員工父母到公司共慶中秋並發放慰問金。從現金福利到帶薪農忙假，再到節日關懷，河南礦山以實際行動踐行「以人為本」的企業文化。這一波「發錢潮」不僅讓員工感受到滿滿獲得感，也讓網友直呼：「這才是夢想中的工作！」