遼寧艦航母戰鬥群持續南下菲律賓　日本公佈80架次戰機起降動態

6月2號，日本防衛省統合幕僚監部繼續發布中國海軍遼寧艦航母戰鬥群的相關動態。根據其發布的消息，5月27號到5月29號，遼寧艦航母戰鬥群位於菲律賓以東海域活動，並持續南下。在此期間，遼寧艦共進行80架次艦載戰鬥機起降和60架次艦載直升機起降。5月30號，已經通過關島所在的北緯13度線繼續南下，目前在菲律賓東側。



日本海自觀測到戰鬥群成員包括055型導彈驅逐艦南昌艦（舷號101），052D型導彈驅逐艦齊齊哈爾艦（舷號121）、唐山艦（舷號122），以及901型綜合補給艦呼倫湖艦。日本海上自衛隊隸屬於海軍吳港基地的第12護衛群「海霧」號驅逐艦（DD-158）進行警戒監視和情報收集。另外，針對艦載戰鬥機，航空自衛隊的戰鬥機緊急起飛作為回應。

6月2號，日本防衛省統合幕僚監部繼續發布中國海軍遼寧艦航母戰鬥群的相關動態。（觀察者網）

統合幕僚監部發布的我戰鬥群照片和遼寧艦戰鬥群的活動軌跡（微博@牧星觀海天）

此前，日本防衛省統合幕僚監部5月25日發布消息稱，中國航母遼寧艦在東海釣魚島以北200公里海域起降艦載機演訓。隨後統合幕僚監部又在27日發布消息證實，遼寧艦航母戰鬥群穿越宮古海峽，前往台灣以東洋面活動。

這是時隔7個月以後，遼寧艦再次前往相關區域。2024年9月到10月，遼寧艦戰鬥群進入蘇拉威西海的遠洋訓練。

目前，美軍航母仍在我周邊活動。自5月25日「尼米茲」號（CVN-68）航母打擊群結束對馬來西亞的訪問以來，「尼米茲」艦繼續在南海活動。尼米茲」號此前4月18日抵達關島地區，在印度-太平洋方向開始作戰部署。「華盛頓」號（CVN-73）在小笠原群島接受油料補給後南下抵達四國附近海域。

對於外界炒作我遼寧艦演訓，中國防部已經作出回應。

5月29日，國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校答記者問。有記者提問，日本防衛省通報，中國航母遼寧艦近日在東海進行了艦載機的起降演練，日自衛隊官員稱，中國航母以往也開展了類似活動，但是這次距離日本更近，所以防衛省決定對外公佈，也是首次對外公佈此類信息。請問發言人對此有何評論？

張曉剛表示，遼寧艦航母編隊在相關海域訓練不針對特定國家和目標，符合國際法和國際實踐，日方的所作所為有點反應過度。

本文轉載自《觀察者網》。

