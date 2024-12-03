英媒指北京或最快本周展開新一輪對台軍演　台軍：已知遼寧艦位置

台灣總統賴清德本周出訪太平洋3個邦交國，中途過境美國夏威夷與關島。路透社引述消息人士報道指，北京最快可能在本周展開新一輪對台軍演。周二（3日），台灣軍方表示，正密切關注解放軍航母遼寧號動態，並評估對岸軍事活動。



路透社引述3名在台北的國安消息人士透露，根據最新情資評估，大陸於本周末展開軍演的可能性相當高。而由於事涉敏感議題，消息人士都不願具名。其中一人稱，台灣周邊水域狀況變得較平常更「頻繁」，很可能是大陸在為可能舉行的演習進行部署。

報道指，一支往北航行、包含3艘巡防艦、1艘補給艦的俄羅斯海軍編隊，在周一（2日）靠近距台灣東南海岸約24海里的毗連區，並與附近1艘中方驅逐艦進行針對「外國船艦和飛機」的聯合模擬攻擊。這支俄國海軍編隊周二上午進入東海，消息人士稱，預期這支編隊北京航行的同時，會繼續和中方船艦聯合軍演。

賴清德任內首次出訪，中途過境美國夏威夷與關島。（聯合報）

另一名消息人士表示，對解放軍而言，這是不尋常的冬季演習，然而若北京想在一年中的任何時間攻台，這類冬季演習就是必要訓練。他還說，大陸一直在磨練夜間作戰能力，在惡劣天候下作戰，則是他們需要掌握的另一項戰技。

由於事涉敏感議題，上述消息人士都不願具名。

另一方面，台軍發言人孫立方少將表示，台灣已掌握解放軍軍遼寧艦所在位置，但不便透露細節。他又不願正面答覆北京會否於本周末軍演時。