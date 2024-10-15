遼寧艦首次參與圍台軍演　分析：解放軍透過軍演積累創新戰術

中國解放軍在台灣周邊開展的「聯合利劍—2024B」軍演中，首次出動航母遼寧艦、「雙尾蠍」無人機參與圍台軍演，並首次證實航母艦載機與轟炸機協同演練打擊目標，強化實戰色彩與威懾信號。受訪學者指出，解放軍正積極探索有效運用武器裝備，並將不斷通過軍演積累創新戰術。



央視10月14日在社媒平台長時間不間斷直播此次軍演。全天披露的參演裝備包括海軍的遼寧艦、052D型驅逐艦與054A護衛艦；空軍的空警-500A預警機，轟-6K轟炸機，殲-20、殲-16等戰機，「雙尾蠍」無人子母機；陸軍的遠程箱式火箭炮；火箭軍的短程彈道導彈。

TB-001型察打一體「雙尾蠍」無人機是解放軍最大無人機型。（環球網）

央視影片畫面中，遼寧艦艦島與甲板四周燈火通明，一架殲-15艦載機在天空還未大亮的條件下起飛昇空。

今年初完成實戰化升級改造的遼寧艦，本月13日經巴士海峽進入台灣東部海域，這是遼寧艦首次參加圍台軍演。

遼寧艦甲板上停放了24架殲-15。（網易號＠第一軍情）

遼寧艦上個月赴西太平洋演訓，日本防衛省披露其戰機起降頻次大幅超過改造前，顯示這艘航母曾備受詬病的戰機連續起降能力獲顯著改善。

遼寧艦也首次獲證實，與空軍轟炸機協同演練對台作戰。央視報道稱，多批多架轟-6K轟炸機在多型殲擊機支援掩護下經巴士海峽飛向遠海，並在航母艦載機、預警機和電子干擾機的策應支援下，對「敵」港口軍事目標實施多波次模擬聯合打擊。影片畫面也顯示，解放軍戰機的飛行視野可見台灣中央山脈。

央視引述解放軍國防大學教授張弛解讀稱，遼寧號航母編隊與轟炸機同出第一島鏈，其卡位佔據了咽喉要道，形成了一道堅固的海上屏障。

北京軍事專家李亞強接受《聯合早報》採訪時分析，航母與轟炸機分屬海軍與空軍，其密切協同意味著打破軍種界限，顯示解放軍聯合作戰能力增強。

被認為是全球首款無人子母機的「雙尾蠍」，也首次參加圍台軍演。「雙尾蠍」曾繞台飛行，它能掛載和釋放子無人機，並通過母機控制子機，被業內認為是無人機技術的里程碑。

去年7月，中國展示了三架「雙尾蠍」無人機搭載精確制導炸彈、導彈和小型無人機進行編隊飛行。今年6月，兩架「雙尾蠍」同時現身台灣東部海域，台灣媒體當時認為，這是為蒐集台軍雷達與電子參數。

李亞強指出，中國無人機的技術水準已經很高，但戰爭史表明，新質作戰平台的戰術潛力非常巨大，解放軍未來預計還會發展更先進的無人機戰術。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

