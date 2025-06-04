王賡武：北京無問鼎世界野心　只想專注「讓中國變得更偉大」

新加坡兩位重量級學者對中國是否有領導世界的意圖，看法不一。新加坡國立大學特級教授王賡武認為，中國沒有成為世界領袖的野心和興趣，北京只想集中精力對內「讓中國變得更偉大」；新加坡巡迴大使陳慶珠教授則認為，中國一旦有機會必將尋求全球領導力。



王賡武教授6月3日傍晚在國家圖書館大廈發表新書《中國現代化之路：文明與民族文化》（Roads to Chinese Modernity: Civilisation and National Culture），收錄這位史學泰斗的系列講座內容，當中試圖解答「何為中國？」，並挑戰關於中國有意圖取代西方強權的敘事。

在由南洋理工大學人文社科學院院長廖振揚教授主持的新書發表會上，王賡武教授與陳慶珠教授以英語對談。

6月3日，新加坡國立大學特級教授王賡武（中）在國家圖書館大廈發表新書，並與新加坡巡迴大使陳慶珠教授（左）對談。新書發表會由新加坡國際關係學者廖振揚教授主持。 （聯合早報）

對於中國是否想取代美國領導世界，王賡武表示：「實際上我並沒看到任何中國方面涉及全球領導力的講法。我認為他們沒有野心成為世界領袖，因為他們不會愚蠢到認為自己可以打敗世界。換言之，何必去爭呢？」

王賡武指出，中國自身問題已夠多，北京真正渴望的是集中精力「讓中國變得更偉大」，變得更富裕，讓民眾生活更加繁榮安康，「（中國認為）成為全球領導者完全是在浪費時間，也是非常愚蠢的目標……如果美國人想成為世界領袖，那就由他們去吧。」

陳慶珠則認為，中國目前尋求區域領導力，下一階段是否進一步尋求全球領導力不得而知：「但如果能做到，為什麼不呢？」

儘管北京暫時不尋求全球領導力，但陳慶珠預期，未來一旦通向掌握全球領導力的道路日漸清晰，相信北京不會排斥走這條路。她舉中國製造2025、中國領先全球人工智能（AI）科技為例，指北京正在尋求科技領導地位，「今日有哪個世界強權、或未來的強權之一，會聲稱不要全球領導力？我認為這令人難以置信。」

「中國製造2025」戰略成為華府眼中釘。（視覺中國）

王賡武在對談中也提到，國際上大國盛興民族主義，美國稱讓美國再次偉大，中國稱讓中國再次偉大，引發小國警惕恐慌。他認為，這不僅讓整個聯合國體系在未來遭遇巨大挑戰，功能失調，也讓全世界陷入巨大麻煩。

他提醒，如果各國都奉行國家利益優先至上，目前要建立新形式的區域主義、定義人類共同利益、共同價值觀的努力都終將失敗。

另一方面，廖振揚問到中共五代領導人若共聚一堂，毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤會如何評價習近平目前帶領中國走的現代化道路？王賡武認為，毛澤東可能會不滿意後代領導人未把農民革命貫徹到底，習近平則會反駁毛的路線失敗了。

鄧小平時代採取半革命路線，認為資本主義是通向未來社會主義的必要步驟。但創造財富的同時缺乏法律保障，中共全黨和解放軍在不到一代人的時間裡被腐敗滲透。王賡武認為，習近平可能會自稱拯救了中國，避免在鄧、江、胡時代興起的腐敗徹底摧毀中共；鄧小平也會認可習近平做了對的事。

新加坡國立大學教授王賡武早於2017年即認為，習近平正在更正並改善鄧小平改革之中一些明顯問題和缺陷。（視覺中國）

至於江澤民與胡錦濤時代，他們允許資本家成為中共黨員重返體制內，還在社會上重新建立信任、重視家庭里長幼有序等價值觀，讓民眾得以和諧共處，避免政治體系中的相互攻擊鬥爭，同時提出「中國必須更具有中國特色」，平衡資本主義帶來的自由、個人主義等價值觀。

王賡武認為，江澤民和胡錦濤可能會告訴習近平不要過度反腐。「你做得還可以，但別搞得太過頭，建立一個完全沒有腐敗的系統是不可能的。如果你把事情做得太過，反而會完全扼殺經濟，使整個體系崩潰。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

