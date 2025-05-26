特朗普政府頻頻施壓　赴美留學生恐成「學術難民」

美國時間5月22日，一則《紐約時報》新聞截圖在哈佛大學的中國留學生聊天群組裡掀起軒然大波。



去年剛從哈佛大學畢業的韓豐（化名）向《聯合早報》形容：「當時群裡都炸開了。」截圖中的新聞正是關於美國國土安全部當天撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，並強制校內所有外國學生轉校，否則將面臨簽證失效、喪失在美合法身份，乃至被遣返的風險。

這一紙禁令，讓這所頂尖學府裡的數千名留學生一夜間從「天之驕子」淪為「學術難民」。今年初被哈佛錄取的國際學生，也可能陷入簽證作廢、無法入境美國的窘境。

特朗普在2025年5月25日於社交平台發文，指責哈佛逾3成學生來自美國境外，旨在為近期自己針對哈佛的施政辯護。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

一名中國網民在社媒平台小紅書曬出美國駐華大使館的行政審理單，指自己上周五去使館面籤時，被告知由於她的交流訪問學者簽證掛靠哈佛，使館需要時間決定如何處理簽證申請。

早一步已經申請到學生簽證的中國學生徐婕（化名），也擔心是否還能按原計劃入學。

徐婕還記得在23歲生日當天收到哈佛碩士項目錄取通知的驚喜，「就像冥冥之中指引我去」。但不久後，她就接到學院電郵，提醒國際學生簽證政策「每天都在變」，讓她有了一絲不祥預感。

亮眼的履歷讓徐婕同時被七所知名大學錄取，她在糾結一個多月後，還是決定選擇哈佛，因為哈佛是她一直以來奮鬥的目標。

原本以為拿到簽證就能靜待入學，不料特朗普政府又向哈佛開炮。徐婕和周圍同學都在繼續觀望事態進展，還有人開始諮詢律師。

她慶幸早前被新加坡國立大學碩士項目錄取時，支付了一筆留位費；萬一去不了哈佛，隨時做好去新加坡國大就讀的準備。

2025年4月29日，美國麻省劍橋市，來自瑞典的哈佛大學學生於「自由學生組織」（Students for Freedom）組織的集會上發表講話。（Reuters）

哈佛目前約有6800名國際生，佔學生總數的27%。約20%留學生來自中國，另有近10％來自印度。

美媒《商業內幕》（Business Insider）引述哈佛商學院印度籍學生雷迪稱，她為支付工商管理碩士課程學費揹負了5萬美元貸款，原本年內就將完成課業，但現在不知何去何從。

在哈佛攻讀人口健康學博士學位的多米尼加留學生蒙塔斯則告訴《彭博社》，她得知消息後哭個不停，「我的專業非常特殊，不知能否找到其他大學接收我」。

中國留學生韓豐已取得哈佛碩士學位並在當地入職，但他目前正憑藉學生簽證的工作許可留在美國。如果簽證被撤銷，他也可能被迫離境。

過去幾天，韓豐與其他同學在各個網絡平台奔走發聲，以爭取更多幫助。但他無奈地說，這是哈佛和美國政府「神仙打架」，「我們作為學生能做的事情其實非常少」。

2025年4月12日，美國麻省劍橋市，哈佛大學的國際生莫爾登 （Karl Molden，中）在劍橋公園的抗議活動中發表講話，呼籲哈佛大學高層抵制聯邦政府對大學管制的干預。站在他背後的是另外兩名國際生，Leo Gerdén（左）和Abdullah Shahid Sial（右）。（Reuters）

特朗普政府與精英學府矛盾持續激化

對哈佛的最新禁令，標誌著特朗普政府與美國精英學府間的矛盾持續激化。美國總統特朗普今年初重返白宮以來，要求國內頂尖高校調整政策，包括根除反猶太主義、廢除向少數族裔傾斜的招生政策等，但哈佛拒不配合。美國國土安全部5月22日指責這所全美歷史最悠久的大學「助長暴力、反猶太主義並與中國共產黨合作」。

哈佛5月23日起訴政府禁令違反憲法，馬薩諸塞州聯邦地區法院同天發出限制令，責令政府暫時不得執行禁止哈佛招收國際學生的政策，至少須在法院5月29日舉行聽證會之前維持現狀。

美國加州大學歐文分校歷史學教授兼人文學院副院長陳勇受訪時預計，圍繞此事的爭鬥在法庭上會持續一段時間，甚至訴訟可能打到最高法院；除了哈佛，其他學校也可能成為新的目標。

哈佛大學在23日提交的訟狀中強調：沒有國際學生，就沒有哈佛。對於部分美國大學，這個說法不僅是修辭，更是殘酷的現實。

2025年5月24日，圖為加拿大總理卡尼（Mark Carney）就讀於哈佛大學的女兒克萊奧·卡尼（Cleo Carney）。（哈佛大學可持續發展辦公室官網）。

在美國經營九家升學教育機構的江薇琪告訴《聯合早報》，與哈佛、哥倫比亞等既有高額政府撥款又有大量學生申請的名校相比，美國還有不少大學幾乎完全依賴學費收入，尤其是國際學生繳納的高額學費，「如果國際學生都不來，這些學校可能會接二連三地倒閉」。

學者：國際學生減少影響美國競爭力

除了衝擊學校收入，國際學生減少對美國大學有著更深遠的影響。陳勇指出，高等教育國際化，是二戰以來美國擴大國際影響的機制之一。 留學生若大幅減少，長期也會波及美國在全球的影響力和競爭力。

香港和澳門多所大學連日來相繼發聲，表示願意接收受影響哈佛學生，歡迎他們轉赴當地高校繼續學業。

目前還不清楚圍繞哈佛的風波會持續多久、將如何收場，不過陳勇認為，現在的局勢可能會影響留學生赴美考量，但長期而言，美國仍是最有吸引力的留學目的地。

他說：「無論是從接收大量留學生的能力，還是學位含金量，以及畢業後的工作機遇來看，能取代美國的地方很有限。」

在美留學生今年來頻受打壓

此次對哈佛「放大招」之前，特朗普政府已透過其他方式向在美留學生施壓。

自3月底以來，美國政府以打擊校園反猶太主義和遣返非法移民之名，無預警撤銷一些國際學生的簽證，或從學生和交流訪問學者信息系統（Student and Exchange Visitor Information System，簡稱SEVIS）中抹除他們的資料，令他們面臨被驅逐出境的風險。

正在紐約一所常春藤院校讀大三的劉姓女生，就是其中一名受影響者。她的母親受訪時說，正在歐洲參加交換項目的女兒，4月中旬接到校方信函，告知她的SEVIS記錄和F-1學生簽證被取消。

SEVIS記錄被終止，意味著學生身份在系統中被認定為失效，在美國境內的F-1身份不再合法。

劉媽媽說，當時正在歐洲交換的女兒相當慌張，好在學校提供法律援助，讓她得以聯繫上律師，目前準備與其他受影響留學生聯合向法院提起訴訟。

數據顯示，赴美中國留學生是中國在海外留學生的最大群體。（新華社）

雖然美國政府4月底宣布恢復數百名外國學生的合法身份，但當局接下來將針對終止國際學生合法身份制定框架。換言之，這些國際學生的簽證不排除日後仍會被撤銷。

目前劉姓女生的SEVIS記錄已恢復，但F-1學生簽證尚未恢復。這種情況下，在美留學生一旦出境，就難以再次入境。她在歐洲的交換計劃原定5月結束，下學期就要返回美國；鑑於當前情況，學校安排她先在歐洲繼續交換，待情況穩定再返美復課。

根據美國移民和海關執法局4月10日披露的數據，特朗普今年1月20日上台以來，至少有4736名國際學生的簽證被終止。

為美國華裔爭取平等權利的非營利組織紐約同源會創會會長陳慧華答覆《聯合早報》詢問時說，美國目前有超過110萬名國際學生，被撤銷簽證的學生佔比不到0.5%。被撤銷簽證的國際學生中，印度學生約佔50%，中國學生則佔14%。

陳慧華說，過去幾年的反猶太或支持巴勒斯坦的抗議活動，多數由國際學生所在組織發起，部分參與抗議的學生因為違反法律而被取消居留資格。

聯邦撥款減少 大學減招博士生

與此同時，特朗普政府也威脅多所美國頂尖大學，聲稱校方若不按照政府要求調整政策，將削減或凍結撥給它們的聯邦資金。首當其衝受影響的，便是這些學校的博士生。

在美國取得博士學位的留學顧問曾繁軒受訪時介紹，美國大學碩士項目以學生自費為主，而博士項目多是全額獎學金制。「如果研究項目合約被政府暫停，或是經費被凍結，就沒有資金招生。」

32歲的吳曉婷（化名）告訴《聯合早報》，今年她申請音樂專業博士時，被七家美國大學列入候補名單。其中，布朗大學和杜克大學都發電郵告知，她排在候補名單首位，如果名額沒有招滿，就能被補位錄取。

這兩所學校最終都沒有招滿，但也沒有錄取吳曉婷。布朗大學在電郵中向她解釋，學校為應對政府凍結聯邦資金的威脅而決定減招；杜克大學音樂系主任更在電郵中直言：「大學裡現在一片混亂。」

2017-18學年，有超過36萬名中國學生留學美國大學。（視覺中國）

麻省理工學院發言人上周披露，由於預計聯邦撥款減少，該校計劃在2025學年減招約100名研究生，比上一學年減少8%。

美國加州大學歐文分校歷史學教授兼人文學院副院長陳勇受訪時指出，美國政府二戰以來持續加大科研投入，研究型大學和公立大學對聯邦研究資金需求非常大。若減少招生，將對學校的研究進展和學術競爭力帶來直接衝擊。

對中國留學生而言，由於新冠疫情導致國際旅行受阻，加上中美關係持續緊張，雙方矛盾蔓延到科技、國安等領域，赴美求學近年來已面對更多限制，尤其是攻讀科學、技術、工程和數學（STEM）等敏感學科。一些人轉而到英國、加拿大、新加坡等地深造，在美中國留學生人數已從2019年約37萬人的高位降至去年的約27萬7000人。

曾繁軒說，特朗普當選後，仍有許多國際學生來諮詢美國留學事宜；今年來的新政是否會影響國際學生決定，還有待觀察。「至於影響有多大，要看今年9月之後，還有多少人來諮詢。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

