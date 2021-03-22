距中國沿海25.33海里　美軍機刷新對華抵近偵察紀錄

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-03-22 18:29

美國空軍偵察機3月22日進入南海，對中國沿海抵近偵察，同時創下距中國海岸線最短距離的紀錄。

3月22日，北京大學海洋研究中心平台「南海戰略態勢感知」消息稱，美國空軍RC-135U偵察機經由巴士海峽進入南海，對中國華南沿海地區開展偵察，期間一度抵近至領海基線外25.33海里處，後掉頭折返，刷新了公開已知的美對華抵近偵察最近距離。

消息指，通常，美軍對華偵察都保持在海岸線外約50海里至70海里左右的位置，25.33海里可謂一反常態，基本已經逼近到了毗連區的邊緣（24海里），可見美軍的偵察強度有了進一步的提升，這也必將導致潛在軍事風險的走高。

另外，美海軍當天也派出了1架P-8A反潛巡邏機和1架EP-3E電子偵察機前往南海偵察。

近年來，美軍在南海活動頻繁。此前的3月19日，美空軍一架RC-135S導彈監視機從日本沖繩起飛，然後徑直飛往南海南部，8時左右已經到南沙群島以西空域，另外還有一架KC-135T加油機伴隨，為RC-135S進行空中加油。

「南海戰略態勢感知」消息稱，RC-135S是美國專門用來蒐集彈道導彈信號的戰略偵察機，主要用來抵近目標附近觀測彈道導彈發射，是中國黃海、東海海空域的常客，但很少出現在南海，到南沙群島附近則更為罕見。而據公開信息，該區域並無彈道導彈目標，RC-135S此舉意圖耐人尋味。

此外，該平台3月17日消息顯示，美國特納克斯航空航天公司（Tenax Aerospace LCC）CL-604偵察機於當日離開西太平洋地區，抵達美國本土，結束自2020年4月以來近一年的偵察任務。

部署期間，該機累計前往中國近海偵察250架次，其中東海、黃海203架次，南海47架次，幾乎是天天出動。

對於美軍在中國周邊活動頻繁等情況，中國國防部發言人吳謙曾在例行記者會上回應稱，「美方加大對華挑釁施壓力度，對此我們的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。」

中國外交部發言人汪文斌也曾表示，美國頻繁派艦機進入南海活動，炫耀武力，不利於地區的和平與穩定。中方將繼續採取必要措施，堅定捍衛國家主權和安全，同地區國家一道，堅定維護南海和平與穩定。

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