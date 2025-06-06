首個國產九價HPV疫苗批准上市　打破進口貨壟斷局面

撰文：陳進安
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近日，中國首款國產九價人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗正式獲得國家藥監局批准上市，成為全球第二款九價HPV疫苗。這款由廈門大學、翔安創新實驗室夏寧邵團隊與萬泰生物聯合研製的疫苗，打破了進口疫苗的壟斷局面，為國內接種者提供更多選擇，同時有望大幅提升疫苗可及性與供應能力。

HPV疫苗俗稱宮頸癌疫苗，不僅能預防宮頸癌，還可降低其他與HPV相關腫瘤的風險。據統計，全球每年約70萬例腫瘤與HPV感染有關，其中宮頸癌病例約53萬例。在中國，2022年宮頸癌新發病例達15.1萬例，死亡病例5.6萬例，且發病呈年輕化趨勢。HPV感染是宮頸癌的主要誘因，而九價疫苗覆蓋HPV16/18/31/33/45/52/58七種高危型及HPV6/11兩種低危型，能有效預防90%以上宮頸癌及生殖道疣。

此次獲批的國產九價疫苗適用於9至45歲女性。廈門大學公共衛生學院院長張軍介紹，團隊自2002年起開展HPV疫苗研發，歷經18年攻關，成功突破使用大腸桿菌平台表達多型別HPV類病毒顆粒的技術難題。該疫苗在全國開展的五項臨床試驗顯示，其安全性良好，免疫應答與進口同類產品相當。通過創新技術，國產疫苗有望實現大規模生產，解決此前進口九價疫苗「一針難求」及價格較高的問題。

張軍表示，九價疫苗的研發如同將九種獨立疫苗整合為一，需克服不同型別間的相互干擾，確保穩定性和免疫效果，技術難度極高。廈門大學與萬泰生物的緊密合作，依托國家傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心，成功實現了這一突破。近千名研究生參與了這一歷時18年的項目，體現了產學研協同創新的力量。

九價疫苗的研發如同將九種獨立疫苗整合為一，需克服不同型別間的相互干擾，確保穩定性和免疫效果，技術難度極高。（央廣網）

北京大學第一醫院婦科主任醫師畢蕙介紹，HPV病毒有200多種亞型，其中高危型HPV16和18引發約70%的宮頸癌。女性一生中約80%可能感染HPV，17-24歲和40-44歲是兩個感染高峰期。雖然80%-90%的感染可自行清除，但少數持續感染可能導致癌前病變或癌症。接種HPV疫苗是一級預防的關鍵手段，隨機感染預防有效率可超90%，尤其在9-14歲接種效果更佳。

目前，中國已批准上市六款HPV疫苗，包括三款二價、一款四價和兩款九價疫苗。北京大學第三醫院婦產科主任醫師梁華茂解釋，二價疫苗預防70%左右宮頸癌，四價疫苗額外覆蓋低危型HPV6/11，可預防90%生殖道疣，而九價疫苗則覆蓋更廣的型別，防護範圍更全面。但專家強調，接種疫苗不能替代宮頸癌篩查。

2023年，中國響應世界衛生組織的宮頸癌消除戰略，啟動加速消除宮頸癌行動，目標在本世紀末將發病率降至4/10萬。全國16個省份已探索為適齡女童免費接種HPV疫苗，覆蓋60%的適齡女孩。隨著國產九價疫苗上市及更多疫苗進入三期臨床，國內HPV疫苗的可及性將進一步提升。

這款國產九價HPV疫苗的上市，不僅標誌著中國疫苗研發的重大突破，也為宮頸癌防控事業注入新動力。未來，隨著疫苗普及和篩查力度加大，宮頸癌有望成為首個被消除的癌症。

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