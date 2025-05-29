十四屆全國政協常委畢井泉被查　曾因長春長生公司疫苗案引咎辭職

據中央紀委國家監委網站消息， 十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任畢井泉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



畢井泉。

公開簡歷顯示，畢井泉，男，漢族，1955年9月出生，黑龍江省慶安縣人，1982年2月參加工作，1978年3月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷，北京大學中國經濟研究中心高級管理人員工商管理碩士。

他歷任國家發展和改革委員會副主任、黨組成員兼秘書長；國務院副秘書長、機關黨組成員等職，2015年任國家食品藥品監督管理總局局長、黨組書記，2018年任國家市場監督管理總局黨組書記、副局長，同年因吉林長春長生公司問題疫苗案件引咎辭職。2020年，他任全國政協經濟委員會副主任。

這次疫苗風暴，由長春長生生物被揭發有疫苗造假而爆發，長生的疫苗被查封，18名高層被捕。（視覺中國）

百白破疫苗是兒童疫苗的一種。（網上圖片）

據此前報道，位於吉林省長春市的中國疫苗界龍頭企業長春長生生物科技有限責任公司（下稱「長生生物」）因瘋狗症疫苗生產記錄造假，加上其生產的「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗」（百白破疫苗）不合格，引起內地輿論廣泛關注。後來國務院調查組對長生生物的調查中進一步查明，該公司生產的效價不合格百白破疫苗涉及兩個批次，合共達49.98萬支，較此前被揭發不合格疫苗數量（25.2萬支）多出接近一倍。