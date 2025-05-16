陳奕迅確診新冠肺炎台灣民眾搶打疫苗　台官方：6月疫情最高峰

台灣正爆發第七波的Omicron疫情，就診人次連續5週上升，日前原訂來台灣高雄開演唱會的陳奕迅也因突發不適、確診新冠肺炎，取消本週在高雄巨蛋開唱的場次，而疫情升溫也帶動台灣民眾打疫苗的風潮。



台灣疾管署今日（16）日公布，光是昨天就有2810人搶打，寫下二個多月以來的新高，疾管署副署長羅一鈞指出，這一波疫情預估6月才會達到最高峰，建議還沒接種疫苗的民眾應盡早施打。

陳奕迅原定本周末5月16日至18日於高雄巨蛋舉行《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》高雄站。

根據疾管署統計，5月12日至5月15日台灣新冠疫苗接種人數共計9092人，較上週同期接種的7512人增加21%，5月15日單日接種2810人更創下約7週以來的單日新高，顯示民眾接種意願提升。

羅一鈞說，由於全球流行主流仍為JN.1衍生的變異株，世衛專家小組於5月6日至5月7日開會評估目前使用的新冠疫苗株（JN.1或KP.2），結論為目前疫苗株仍有保護效果、為可持續建議選用的合適疫苗株，也同時建議新變異株LP.8.1為合適的替代疫苗株選項。而台灣目前打的正是JN.1疫苗，對全球流行的病毒仍有保護效果。

台灣疾管署提醒，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症。此外，已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。