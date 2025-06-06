習近平中南海接受十一世班禪拜見　強調系統推進宗教中國化

據新華社報道，周五（6月6日），中共總書記、國家主席習近平在中南海接受班禪額爾德尼·確吉傑布拜見。習近平勉勵他以十世班禪大師為楷模，努力成為佛學造詣精深、受僧俗信眾愛戴的藏傳佛教活佛，在促進民族團結、宗教和順、西藏穩定發展進步中作出更大貢獻。



報道指，班禪向習近平敬獻哈達，介紹了他近年來的學習工作情況。習近平對他在各方面取得的進步表示祝賀。

習近平希望班禪繼承藏傳佛教愛國愛教光榮傳統，堅決維護祖國統一和民族團結。在學業上潛心精進，不斷深化宗教學修、提高宗教造詣，加強各方面知識的學習和掌握。在工作上積極有為，為推動鑄牢中華民族共同體意識、系統推進宗教中國化、促進西藏現代化建設更好發揮作用。在修養上持重善律，帶頭守法持戒，涵養優良品德和高尚情操。

圖為2015年6月10日，習近平在中南海接受班禪額爾德尼·確吉傑布的拜見。（新華社）

班禪表示，一定牢記習近平總書記諄諄教誨，以十世班禪大師為榜樣，堅定擁護中國共產黨領導、堅決維護祖國統一和民族團結。繼續精進學修，不斷提高宗教學識和綜合素質，為促進民族團結進步、系統推進宗教中國化、促進西藏現代化建設貢獻力量。

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同接受拜見。中共中央政治局委員、中央統戰部部長李幹傑參加活動。