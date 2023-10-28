01邊疆記｜宗教中國化並非強拆圓頂　新疆清真寺保留阿拉伯式風格

近年來，隨着宗教中國化政策的持續落實，內地多間清真寺的阿拉伯式圓頂遭到拆除，取而代之的是傳統中式建築，此舉甚至一度引發警民衝突。

作為中國最多穆斯林人口居住的省份，以及中國的伊斯蘭教「腹地」，新疆是否亦面臨着同樣境遇？記者的新疆行先後去到喀什、阿克蘇、烏魯木齊、昌吉、吐魯番五地，所見清真寺均保留了傳統的阿拉伯式圓頂。



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受到「七五事件」影響，新疆當局2018年10月9日通過《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，烏魯木齊市人民檢察院亦於當日召開決戰「泛清真化」誓師大會，會議要求在「公共場所、機關辦公場所，所有幹警、工作人員之間，必須講普通話，黨員領導幹部尤其要帶好頭。」

中共總書記、國家主席習近平今年8月26在烏魯木齊，聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作匯報時亦強調，要深入推進伊斯蘭教中國化，有效治理各種非法宗教活動。

記者此次的新疆行，先後去到到喀什、阿克蘇、烏魯木齊、昌吉、吐魯番五地，所見包括新疆最大清真寺艾提尕爾清真寺，位於烏魯木齊的汗騰格里清真寺、二道橋清真寺，均保留了傳統的阿拉伯式圓頂。

令記者印象深刻的是，在艾提尕爾清真寺參觀期間，維吾爾族講解人員全程使用少數民族語言進行講解，但有配備國語實時翻譯。

另外，在位於烏魯木齊市中心18公里處的新疆伊斯蘭教經學院內，有一個建築面積1400平方米的禮拜殿，亦有保留藍色圓頂。經學院工作人員介紹，經學院並沒有接到「拆除圓頂」的相關通知。

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被問及如何看待宗教中國化，經學院工作人員表示，中國五大宗教（道教、佛教、天主教、基督教和伊斯蘭教），除了道教均屬於外來宗教，而外來宗教進入中國之後，都會有「本土化」的過程，「若要在中國發展就一定要符合國情，按照時代發展的需求去發展。中國式現代化和宗教中國化一定要走同一條路。」

新疆伊斯蘭教協會會長、新疆伊斯蘭教經學院院長阿不都熱克甫·吐木尼牙，亦曾於2021年回應過相關問題，他表示，新疆有一批建於上世紀80、90年代的清真寺，年久失修，風雨無法進行活動。這幾年，一些地方政府根據當地穆斯林群眾的呼籲和申請，結合城市棚戶區改造、美麗鄉村建設等，很好地解決了清真寺危房問題，新疆清真寺條件普遍得到改善。

阿不都熱克甫·吐木尼牙還指，「當前新疆的宗教信仰自由狀況是過去任何一個歷史時期都無法比擬的，也是任何一個尊重事實者都不會否認的。」他表示，美西方反華勢力寢食難安、四處散播「新疆強拆清真寺」等謊言謬論。對比美國，誰做得好、誰做得差，國際社會一目了然。新疆所做的一切光明磊落、坦坦蕩蕩。

雖然大量位於新疆的清真寺都基本保留了圓頂原貌，但「拆除圓頂」事件確有在內地發生。始建於明朝洪武年間的西寧的東關清真寺，就已被改造成傳統中國式建築。2021年東關清真寺整改計劃啟動後，官方去年首度證實並展示成果。在央視《新聞聯播》報道畫面中可見，清真寺中原有的阿拉伯式圓頂和宣禮塔已遭拆除。

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位於雲南省玉溪市通海縣的納家營清真寺，亦傳出於今年5月27日被官方拆除阿拉伯式圓頂，引發當地穆斯林群眾的不滿，聚集在清真寺附近抗議，更一度爆發警民衝突。

據了解，納家營清真寺有600多年歷史，目前的建築落成於2004年，寺內樓高4層，有圓頂及4座禮塔，內部可容納約三千人。該清真寺改建後，變成阿拉伯式外觀。

但事實上，據查詢發現，中國很久以前就有數量不少的清真寺，但所有的清真寺都是中式建築，外觀同中式寺廟並無區別。有報道認為，現存於中國的所有圓頂清真寺，一律不是古建築，統統修建於改革開放後，大部分修建於90年代末，21世紀初。

西寧的東關清真寺就是其中個案，始建於600多年前的東關清真寺，屢毀屢建，最後一次修建時間是1913年。但歷經多年戰火及十年動亂，東關清真寺早就破爛不堪，無法繼續使用，於是政府撥款進行重修。上述提及的圓頂就是重修而來，建成於2003年。

此外，位於廣州的中國第一座清真寺，始建於隋文帝開皇十五年，屢毀屢建，現存部分為1934年重建，這座於民國時期重新修建的清真寺，亦是傳統中國建築風格。位於內蒙古赤峰市的清真北大寺，建於清朝乾隆四年，至今未曾損毀，始終保留了當初極具中國式建築特色的原貌，2013年該寺還被定為第七批全國重點文物保護單位。

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