武漢大學隨機斬人案：警方證實3人受傷　疑犯因學業不順行兇

周三（4日），網傳湖北武漢大學食堂發生隨機斬人案，有多人受傷。事緣有學生因論文不合格未獲通過，疑似遭不公平對待，遂發文預告要隨機殺人找「幸運觀眾」陪他上路。周五（6日），武漢市公安局洪山區分局發布警情通報，指疑犯已被採取刑事強制措施，事件中傷者均無生命危險。



通報稱，周三17時許，轄區武漢大學某食堂內發生一起故意傷害案件。民警迅速趕赴現場處置，會同學校、120急救等部門將3名傷者及時送醫治療。目前，傷者均無生命危險。

犯罪嫌疑人朱某（男，23歲，該校學生）被警方當場控制。經審查，朱某因學業不順問題行兇，其對犯罪事實供認不諱，已被採取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。

武漢市公安局洪山區分局發布警情通報。（平安洪山）

據早前報道，網上流傳的現場照片顯示，涉案男子在武漢大學食堂持刀與保安及職員對峙，食堂外則有多人流血受傷，等待救援。有聲稱目擊的網民發消息，指事發時疑犯衝入食堂，無差別見人就斬，最少3人受傷。

網絡流傳指，疑犯砍傷一名女生脖子，以及兩名男生；手法均為「抹脖子」。在場民眾隨即合力搬動枱椅，將疑犯圍堵，阻止對方繼續傷人及逃走。有網民指，疑犯被圍後，一度疑用刀割頸自殺。

相關新聞：武漢大學傳隨機砍人 疑犯論文未通過 發文預告：刀幸運兒陪上路

+ 3

消息又指，疑犯在事發前曾發佈隨機斬人的預告文章。名為「朱湛」的一個賬號發文稱，因論文寫作出現問題，需要在答辯前一天遭教授要求進行大改，疑似遭受不公對待，只能推後進行二次答辯。

他稱，「我的論文完全沒有到二辯的程度.......導師拍板查重了，還是得去二辯，那我能咋辦？」表示，「無法解決只有殺，啥都不如一把菜刀好使」。