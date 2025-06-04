武漢大學傳隨機砍人　疑犯論文未通過　發文預告：刀幸運兒陪上路

網傳湖北武漢大學食堂發生隨機斬人案，有多人受傷。事件起因，疑有學生因論文不合格未獲通過，疑似遭不公平對待，發文預告要隨機殺人找「幸運觀眾」陪他上路。事件發生後，「武漢大學」「武漢大學食堂無差別砍人」等話題在微博引發關注討論。目前，警方、校方未就事件進行通報。



據網上流傳的現場照片，有一名男子在武漢大學食堂持刀與保安及職員對峙，食堂外則有多人流血受傷，等待救援。

有聲稱目擊的網民發消息，指事發時疑犯衝入食堂，無差別見人就斬，最少3人受傷。網絡流傳指，疑犯砍傷一名女生脖子，以及兩名男生；手法均為「抹脖子」。

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在場民眾隨即合力搬動枱椅，將疑犯圍堵，阻止對方繼續傷人及逃走。有網民指，疑犯被圍後，一度疑用刀割頸自殺。不過暫未有死亡消息傳出。

據網絡流傳消息，疑犯在事發前曾發佈隨機斬人的預告文章。名為「朱湛」的一個賬號發文稱，因論文寫作出現問題，需要在答辯前一天遭教授要求進行大改，疑似遭受不公對待，只能推後進行二次答辯。

他稱，「我的論文完全沒有到二辯的程度.......導師拍板查重了，還是得去二辯，那我能咋辦？」表示，「無法解決只有殺，啥都不如一把菜刀好使」。

目前，「武漢大學」和「武漢大學食堂無差別砍人」等話題仍在內地社交平台發酵，但相關圖片已全部刪除。警方及校方亦未對事件作出回應。