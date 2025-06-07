萬科向大股東深鐵集團借款30億　年內5次被「輸血」累計近150億

萬科周五（6月6日）晚發布公告稱，第一大股東深鐵集團擬向公司提供借款，金額不超過30億元（人民幣，下同），用於償還公司在公開市場發行的債券本金與利息，以及深鐵集團同意的指定借款利息。

據了解，這已是今年深鐵集團第5次向萬科「輸血」，借款總額已經達到148.52億元。



據《第一財經》報道，今年2月和4月，深鐵集團分別向萬科提供28億元、42億元及33億元的股東借款，5月中旬又提供了15.52億元借款。與此前相同，今次借款利率目前為2.34%，借款期限不超過36個月，且仍保留了展期的可能。

不過，在增信擔保方面發生了些許變化。今年2月，深鐵集團在向萬科提供股東借款時，曾明確提出具體的增信安排，包括萬科所持的萬物雲股票、不超過價值60億元的資產等。在4月和5月的兩次借款中，深鐵集團則未再提出增信要求。

但在今次借款中，深鐵集團則保留了提出擔保的權利。萬科在公告中表示，「深鐵集團有權要求公司就本次借款提供擔保措施，公司應根據深鐵集團要求提供擔保，相關擔保措施在履行完畢公司按照法律法規與上市規則應當履行的所有決議程序後生效。」

有業內人士分析，這些變化的背後或是萬科手中可用於抵押的資產所剩不多，作為股東的深鐵集團又不能對萬科現金流緊張的局面視而不見，於是採取了借出低息信用借款的方式。

萬科發布公告稱，第一大股東深鐵集團擬向公司提供借款，金額不超過30億元人民幣。（資料圖片）

今年是萬科的償債高峰期。克而瑞研報顯示，截至2024年末，萬科有息負債合共3612.8億元，短債規模1582.8億元，佔比超4成；同期，在手貨幣資金881.6億元，現金短債比0.56，若再扣除預售監管資金後，真實的流動性進一步承壓。

今年以來，萬科已連續完成多筆債券的償付。一季度，萬科兌付了5筆公開債，本金規模合計98.9億元。5月份時，萬科又先後兌付了一筆發行規模為4.23億美元債，以及本金規模約15億元的「20萬科04」；6月初，本金餘額3.5億元的「22萬科03」也到期。

截至2025年5月末，萬科於年內到期及到回售期的境內外債券金額仍有217.6億元，依然面臨較大的集中兌付壓力。

中誠信認為，「目前公司存續債券二級市場成交收益率仍未降至可使公司恢復正常發債的水平，當前商品房市場仍在築底中且公司新項目較少，公司或將繼續依賴銀行和大股東的融資支持以保障其正常經營及償債。」