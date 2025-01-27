萬科預計2024年淨利潤虧450億元　董事長郁亮辭去董事會主席職務

1月27日，萬科企業股份有限公司發布業績預告，預計2024年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損450億元（人民幣，下同），上年同期盈利121.63億元，較去年同期下降470%。

萬科同時公告，郁亮申請辭去公司董事會主席職務。而此前被帶走的萬科總裁祝九勝辭職後不再擔任公司任何職務。



年報預告、高管變更、項目轉讓，萬科27日下午的5連發公告也顯示，正在面臨流動性風險的萬科，將迎來重大轉機。尤其作為大本營的深圳，曾被傳已於上週五（24日）召開閉門會議，政府官員要求要維持萬科的穩定經營。廣東省和國家有關部門亦高度關注、積極支持萬科穩定生產經營，依法依規維護購房人、債權人、投資人合法權益。



報告期內，房地產開發業務結算利潤主要對應2022年、2023年銷售的項目及2024年消化的現房和準現房庫存。這些項目大部分為2022年前獲取的土地，地價獲取成本較高，銷售情況和毛利率均低於投資預期，導致報告期結算毛利總額大幅減少。

萬科2024年度業績預告。

萬科公告表示，因工作調整原因，郁亮申請辭去公司董事會主席職務。郁亮辭去上述職務後，將繼續擔任公司董事，並擔任執行副總裁職務。因身體原因，祝九勝申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、授權代表等職務。祝九勝辭職後不再擔任公司任何職務。

值得注意的是，據此前報道，內媒《經濟觀察報》引述消息人士稱，2025年1月15日，萬科企業股份有限公司執行董事、總裁、首席執行官祝九勝被公安機關帶走。

萬科董事長郁亮辭去董事會主席職務。

萬科祝九勝此前被警方帶走。

1月27日下午，萬科連發五個重磅公告。公告背後，透露出各利益攸關方救萬科的超強力度，身處流動性風險之中的萬科迎來巨大轉機。

1、省、市黨委機關報聯合署名發稿，傳遞堅定支持萬科的鮮明態度。在萬科公告發布後，廣東省委機關報《南方日報》、深圳市委機關報《深圳特區報》以記者聯合署名的方式，刊發了有關萬科的深度報道，其所代表的省、市黨委政府對萬科堅定支持的信號清晰且鮮明。

2、高管團隊注入「新血」，更充實更多元。新任董事會主席辛傑此前任萬科董事會副主席，擔任過多家大型企業董事長，具有地產、商業、酒店、建築等多領域工作經歷。除祝九勝徹底退出萬科外，郁亮和朱旭雖崗位有調整，但仍留在萬科工作。新加入的三位執行副總裁，華翠、李剛來自大股東深圳地鐵集團，李鋒來自深圳特區建工集團，董事會秘書田鈞來自深圳市創新投資集團。可以看出，新高管團隊，既有老將也有新面孔，他們大多具有豐富的企業管理、資本運作等方面的經驗，專業背景更為多元，可以相信這樣新老搭配的管治團隊將能保證萬科實現隊伍穩定、財務穩定、生產經營穩定「三個穩定」。

3、「萬科人」士氣提振，有隊伍就有希望。華中區域管理部首席合夥人、總經理易平安，西南區域管理部首席合夥人、總經理李嵬等萬科公司大區負責人對媒體公開表態：他們對萬科有深厚的感情，和許許多多萬科人一樣，都衷心希望企業走上健康發展的道路。可見萬科內部對於此次大股東「出手」救萬科反響積極正面，只要一線將士保持幹勁，萬科就有底氣攻堅克難。

4、萬科加快「聚焦主業」，加速資金回籠。最新公告顯示，深圳地鐵集團再度受讓萬科所持有的紅樹灣物業開發項目49%投資收益權。2024年，地鐵集團已先後認購了中金印力公募基金29.75%的份額、受讓萬科深圳灣超級總部基地地塊等。隨著這些轉讓項目資金回籠，萬科流動性將進一步增強。新任董事會主席辛傑明確表示，對今年一季度債務償付已做好了安排。

5、深圳市國資委表態，有足夠「子彈」支持萬科。深圳市國資委負責人向媒體透露，將在既有支持工具的基礎上，持續、分批、逐步通過直接注資、劃撥資產等方式，進一步降低地鐵集團資產負債率，增強其流動性。「持續、分批、逐步」三個關鍵詞，透露了深圳國資支持萬科的節奏將有序穩步推進；「直接注資、劃撥資產」則揭示了國資擴充大股東資本金規模、支持萬科的具體路徑完全可行。

6、國家有關部委、省、市住建部門釋放利好政策。一是通過政府專項債收儲閒置土地和收購存量商品房。通過處置土地盤活資產回籠資金；二是萬科更多房地產項目有望進入「白名單」（房地產融資協調機制），流動性壓力將進一步緩解。

7、「銀團」看好萬科，將給「真金白銀」支持。深圳地區8家國有銀行和股份制銀行負責人均表示，將對萬科及其大股東給予各類金融工具的支持。

8、保交房、交好房。萬科在請外部力量支援的同時，也沒有「躺平」。2024年實現了高品質交付住宅超過18萬套；銷售面積1810.7萬平方米，居行業第一。萬科當下雖遇到流動性困難，但所幸其全國預售資金監管賬戶資金充足，「白名單」也充分覆蓋相關項目，有理由讓人相信其在建項目進度不會受影響，購房人利益有保障。

9、大股東「出手」，全方位救萬科。此前在2017年「寶萬之爭」後，深圳地鐵集團就成為萬科的大股東。如今，萬科在化債壓力、流動性風險加大的情況下，提請大股東「出手」參與管理運營，這一做法符合市場化、法治化原則，將成為萬科發展的重要轉折點，這也是深圳地鐵集團作為大股東保護投資人債權人購房人的責任所在。大股東不僅推薦精兵進入萬科管理層，自身近8000億元的總資產規模也能為萬科提供強有力的背書。

10、政策利好加持，市場回暖創造機遇。自去年9月26日中共中央政治局會議後，多部門打出了樓市政策「組合拳」，市場明顯回暖。同年12月，中央經濟工作會議提出穩住樓市股市，強調持續用力推動房地產市場止跌回穩。隨著存量政策和增量政策的有效落實，房地產市場前景可期。加快構建房地產發展新模式，為萬科指明方向，對萬科更是重要機遇。未來的萬科可能告別營收高增長、資產大規模的模式，但相信會變得更健康、更持續、更契合時代需求。