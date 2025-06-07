美駐華大使見美商界代表　承諾中美商業關係不會中斷

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）近日積極與在華美國企業代表會面，針對美中經貿關係的不確定性釋放支持信號，並承諾美中商業關係不會中斷。面對當前複雜的經貿環境，此舉旨在安撫在中國經營的美國企業，強調雙邊溝通與合作的重要性。



周五（6日），龐德偉在社交平台X發文表示，與美中貿易全國委員會、中國美國商會及上海美國商會的會面「富有成效」，讓他更深入了解在華美企面臨的挑戰。據中國美國商會微信公眾號消息，龐德偉當天與商會董事會主席柳青（Alvin Liu）及會長何邁可（Michael Hart）進行交流，聚焦美企在中國的機遇與挑戰。柳青表示，龐德偉對開放對話的承諾為在華美企注入了信心，顯示美國政府對商界的支持。

中美近期在經貿、晶片技術及中國學生簽證等議題上摩擦不斷。龐德偉自5月15日履新以來動作頻頻，除與中國外交部長王毅及副部長馬朝旭會晤外，還在X上強調「溝通對美中關係至關重要」。與此同時，美國總統川普與中國國家主席習近平於5日晚通話90分鐘，同意雙方團隊繼續推進日內瓦談判共識，並計劃於近日舉行新一輪會談。川普6日宣布，美國財政部長、商務部長及貿易代表將於9日在倫敦與中國代表會面，商討貿易協議細節。

作為商界出身的駐華大使，龐德偉積極與在華美企接觸。5日，他與美中貿易全國委員會代表會面，強調川普政府致力於尋求與中國的合作途徑，確保美中商業關係的連續性。在當前緊張的雙邊關係背景下，龐德偉的舉動被視為穩定美企信心的重要一步。