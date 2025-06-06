特朗普未挑釁台灣　學者：為習特對話鋪穩定基礎、釋領袖見面前兆

中國國家主席習近平與美國總統特朗普6月5日晚間通話，為近來緊張的中美關係釋出降溫訊號。有學者觀察本次通話釋出多項關鍵訊號，除了台灣問題仍為雙方核心議題外，雙方亦對未來互訪釋出善意，有助於避免中美走向對抗，並為後續關稅與科技問題談判鋪路。



台媒《中時新聞網》6日報道，上海東亞研究所研究員包承柯受訪時指出，本次「習特」通話可從三方面觀察：其一，台灣問題仍是中美關係的重中之重；其二，特朗普自上任5個月以來，並未過度利用台灣問題挑釁中國；其三，雙方遞出互訪邀請，顯示元首領航對中美關係穩定發展發揮了關鍵作用。

2019年，特朗普跟習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

包承柯強調，台灣問題長期是中美關係的敏感焦點，自去年賴清德上任提出「新兩國論」，今年3月再提「賴17條」將中國定義為境外敵對勢力，使兩岸氣氛趨向緊繃。他指出，解放軍自2024年以來陸續舉行「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」，及今年4月初的「海峽雷霆-2025A」軍演，皆是在對「台獨」發出強烈警告。他直言，如果美國真如國防部長赫格塞思在香會中所說的要介入台海的話，對中美關係肯定是一場災難。

儘管如此，包承柯指出，特朗普上任以來在台灣問題上採取較為謹慎立場，並未進行激烈挑釁，反而將施壓重點集中在關稅、資源與高科技領域。「特朗普並沒有採取非常極端的挑釁，這為中美兩國領導人在這次的電話會談打下了非常良好的基礎。」

針對中美關稅與科技談判，包承柯認為，雖然外界期待通話能對協商進程帶來突破，但「具體問題很難在領袖層級的對話中討論，一定是交由底下的官員來處理。」不過他也表示，目前雙方領袖在「要避免走向衝突、避免走向對抗」的大方向上已達成一致，這對緩解當前緊張關係意義重大。

對於稀土與晶片出口管制等敏感議題，包承柯指出，美方希望中方放寬稀土出口，而中方則不滿美國對晶片設計軟件的限制及撤銷中國學生簽證，雙方分歧仍深。他強調，這些技術性問題都需要進一步深入探討，需要具體的主管部門對接協商。

此外，包承柯提到，中方仍希望美方在C919大型客機的建造與動力技術上不要設限，同時中方也期待美國不要再對半導體行業施加不合理限制。他認為，兩國元首更多是在為雙邊關係確立「校正航向」的共識，而非處理具體事務，「這也間接否定了現在有評論認為，中美領導人在處理一些具體事務，例如中國是否開放稀土出口的說法」。

美國對中國的稀土戰略資源有嚴重依賴。（Getty）

他進一步指出，雙方此次互提訪問邀請，是為接下來可能舉行的元首面對面會談鋪路，無論是在出席國際會議期間或安排正式互訪，「兩國領導人的見面都是指日可待的事情」。

總結此次通話，包承柯認為，這場對話對特朗普四年任期內的中美關係具有關鍵意義，有助於雙邊關係朝穩定方向發展。「雙方的嚮往得到彼此確認，接下來會由雙方的主管事務官員討論具體的問題。」