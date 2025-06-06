「台獨不能拖中美衝突對抗」　牛彈琴列「習特」通話十項細節

國家主席習近平6月5日晚間與美國總統特朗普通電話，雙方針對中美關係、台灣問題等議題交換意見。據中方通報，習近平在通話中指出，美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。



《新華網》旗下政論類微信公眾號「牛彈琴」6月6日發文，以〈這次全世界矚目的電話，10個很不尋常的細節〉為題，詳細解析此次習特通話，指出其中關於台灣的表述「極具現實針對性」，並點出通話中的十個關鍵細節。

文章指出，這通電話是「最近一段時間最重要的一個電話」，也是特朗普「期待了很久」的一次互動。牛彈琴分析，這次通話有兩點可預期，一是中美領導人之間的互動本就可能透過通話或視訊進行，二是考慮到特朗普近期頻繁釋出對華談話訊號，以及中方一貫外交節奏，雙方選在此刻溝通，顯然是針對當前最關鍵議題展開交流。

4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

文章列出十個細節作為分析基礎，首先提到中方通稿使用「應約」這一外交術語，顯示通話為特朗普主動提議，中方予以積極回應；其次提到中方特別使用「兩個尤」的表述：「尤其要排除各種干擾甚至破壞，這尤其重要」，強調雙方需排除外界干擾，以便推進合作。

牛彈琴指出，雙方均提及「日內瓦共識」，反映過去達成的協議仍是雙邊關係的重要基礎，而中方則強調這些共識是「有原則」的。對此，特朗普回應稱，美方願與中方共同努力「落實協議」。

2025年2月8日，克里米亞雅爾塔Livadia公園的一家藝術畫廊，一幅描繪美國總統特朗普、俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平的「1945年雅爾塔會議 2.0」繪畫。（Reuters）

第六個細節是有關台灣問題。文章表示，台灣議題一向是中美元首會談「每次都必談」的核心內容，因為「這是中國核心利益的核心利益」。牛彈琴引述指出，習近平對特朗普強調，美國應慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地，並指出這番話「極具現實針對性」。

其餘細節包括特朗普在通話中表示他「十分尊重」中國領導人，並歡迎中國留學生赴美，以及提到希望能「儘快啟動新一輪會談」，而中方則表態歡迎特朗普訪華。

5月30日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）走下空軍一號接受傳媒採訪時表示，在美國的中國留學生「不會有事」。（Reuters）

文章回顧指出，兩人上一通電話是在今年1月特朗普就職前夕，當時特朗普表達希望「盡快與習近平見面」並持續保持對話。牛彈琴評論道，「這4個月，美國發生了很多事情，中美關係也發生了很大變化，現在特朗普訪華，終於提上議程了」。