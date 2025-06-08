男子走私活體石珊瑚遭羅湖海關攔截　稱收「帶工費」代人攜帶

內地海關公開一宗走私案。羅湖海關在一名入境內地旅客的外套內，查獲該旅客攜帶瀕危石珊瑚39株入境內地。



當日，羅湖海關在對進境旅客進行監管時，發現一名旅客進入海關監管區未向海關申報，且神色慌張，隨即對其進行攔截檢查。經進一步檢查，海關關員在旅客所穿上衣外套內側口袋、褲子後側口袋發現透明塑料袋共4個，袋中均裝有疑似活體珊瑚，共計39株，重440.4克。

經問詢，當事人承認以上物品為替他人攜帶進境，並收取「帶工費」。

後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑒定，上述疑似活體珊瑚均為石珊瑚目物種，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ，並核準為國家二級保護動物。

海關提醒：根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止攜帶瀕危物種及其制品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。