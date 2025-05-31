男子花59萬買法拍屋　住三年天花板竟掉出7千萬　一招避牢獄之災

河南省一名男子2021年間用超低價人民幣59萬元購買1間法拍屋，住了3年後決定重新裝修房子，裝修工人更換吊燈的時候，發現天花板竟不斷掉出整捆整捆的紙鈔，意外在房子天花板夾層發現人民幣7700萬元的現金。



面對這些錢財，男子在猶豫過後，最終選擇報警處理；警方事後給予他2萬元的獎金，並表示「你自己救了自己」，警方稱疑這筆錢可能和前屋主的不正當行為扯上關係，如果李男選擇私吞，那就可能構成窩藏、轉移犯罪所得罪。



河南省一名男子2021年間用超低價人民幣59萬元購買1間法拍屋，天花板夾層竟出現大量紙鈔。（微博）

李男於2021年通過法拍，購得了1套120平方公尺的大房子，除了地點不錯，價格更僅須人民幣59萬元，比周邊房價低了近4成。2024年10月，李男準備裝修新房，更換客廳吊燈時，意外發現一大堆的紙鈔現金。

經過清點，屋內共有7700多萬元的現金。李男稱，自己向朋友詢問意見，有人勸他來路不明的錢肯定有問題；也有人慫恿他，不拿白不拿。

經過慎重考慮，李男決定通知警察；警方獲報迅速趕到現場，把7700萬現金扣押，並展開調查，懷疑這筆錢可能和前屋主的不正當行為扯上關係。

根據《民法典》，遺失物得趕緊還給失主，找不到失主就交給有關部門，尤其這7700萬來源不明，警方表示，很可能涉及違法犯罪，如果李男選擇私吞，那就可能構成窩藏、轉移犯罪所得罪。