長期在黨內搞團團夥夥　江西人大常委會原副主任洪禮和被開除黨籍

撰文：陳進安
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據中央紀委國家監委網站周五（6日）消息，經中共中央批準，中央紀委國家監委對江西省人大常委會原黨組副書記、副主任洪禮和嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，洪禮和喪失理想信念，背棄初心使命，長期在黨內搞團團夥夥、拉幫結派，妄議黨中央大政方針，私自閱看有嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規組織公款旅遊；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，擁有非上市公司股份，搞權色、錢色交易；對待群眾態度惡劣，造成不良影響；干預插手執紀執法活動；將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、職務提拔等方面謀利，並非法收受巨額財物；徇私舞弊，濫用職權，致使國家和人民利益遭受特別重大損失。

洪禮和嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權等犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予洪禮和開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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