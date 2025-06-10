上海市委原常委朱芝松被雙開　涉非法收受巨額財物等

上海市委原常委、浦東新區區委原書記朱芝松，涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍、公職。



經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央候補委員，上海市委原常委、浦東新區區委原書記朱芝松嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，朱芝松喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期接受可能影響公正執行公務的宴請，由他人支付應由個人支付的費用；組織原則缺失，不如實報告個人有關事項，在職工錄用工作中違規為他人謀取利益；廉潔底線失守，利用職權或者職務上的影響為親屬謀取利益，違規收受禮品禮金和消費卡；違規決定降低國有土地使用權出讓價格，違規干預和插手工程項目承包；利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

朱芝松嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

朱芝松。（網上圖片）

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予朱芝松開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、上海市第十二次黨代會代表、上海市浦東新區第五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

公開資料顯示，朱芝松生於1969年2月，1989年畢業於哈爾濱工業大學，長期在上海航天系統工作，歷任上海航天局局長助理、副局長等職，2008年出任上海航天局局長。

2014年，朱芝松調任上海市委宣傳部副部長，任職1年多，於2015年調任閔行區委副書記、代區長，翌年1月出任閔行區區長，2017年任閔行區委書記。

2019年，朱芝松任上海市政府副秘書長，兼中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會常務副主任，洋山保稅港區管理委員會主任，協助副市長聯系中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區建設等工作。

2021年，他任上海市委常委，浦東新區區委書記，直至2024年11月27日被查。