瀋陽飛上海航班盤旋八圈後返航　延誤逾七小時　疑更換飛機後再飛

6月7日，一段影片在網絡引起關注。有網民發布影片指出，當日上午約10時20分，自瀋陽桃仙機場起飛的上海航空FM9088航班不久即開啟返航狀態，並在空中盤旋約八圈，最終於11時45分再次降落瀋陽，引發網民熱議。



據內媒《極目新聞》報道，該影片發布者為一名航空愛好者。他表示，自己平時喜歡拍攝飛機起降，當日拍攝期間發現FM9088航班行為異常，並透過航空頻率對講機得知該航班似乎出現問題。從機型來看，該機型為波音737-86D。

對於該航班返航原因，瀋陽桃仙機場，機場一名工作人員表示，對FM9088航班的具體情況不太清楚，建議聯絡航空公司查詢。上海航空公司一名客服人員則回應稱，經查詢並未接到有關FM9088航班的異常通知，目前該航班已顯示「到達狀態」，實際到達時間為19時53分。

據「航旅縱橫」平台數據顯示，FM9088於6月7日10時20分起飛後，未有飛往原定目的地上海方向，而是轉向瀋陽東北方的黃旗寨鎮上空多次盤旋約一小時後，返航降落瀋陽桃仙機場。

資料亦顯示，該航班於當日18時05分重新起飛，並於19時53分順利抵達上海浦東機場，最終全程延誤長達7小時23分鐘。

瀋陽飛上海航班起飛後空中盤旋8圈後返航。

針對飛機在空中盤旋原因，資深機長陳建國介紹，飛機返航原因有很多，「空中轉圈一般是處置故障，或者因為落地重量超過最大落地重量需要消耗燃油，或者等待天氣或機場可以落地，有時候幾種情況結合在一起都有可能。」他補充道：「起飛後空中轉圈多數情況是在空中耗油，等到重量小於最大着陸重量後落地。」

陳建國指出，FM9088的返航操作顯示飛機出現了問題，但「問題不是特別緊急，否則可以直接超重落地」，可見屬一般性安全處理而非緊急狀況。

此外，陳建國亦向透露，執行FM9088航班的飛機註冊號為B5832，其返航後短時間內未有再次執行飛行任務，「FM9088應該是換了飛機來執行的」。據查詢，航空公司後續以註冊號B1472的波音737-800替代原機執行飛行，而原先出現故障的B5832飛機目前仍停留於瀋陽桃仙機場。