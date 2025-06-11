內地成功研發新型材料　可用於體溫發電　電量可驅動電子手錶

內地科研人員在智能可穿戴設備的柔性發電技術領域取得突破性進展，成功研發出一種超高效的新型柔性發電薄膜材料。這種材料通過特殊結構設計，其功率密度創造了硒化銀基柔性熱電器件所有已報道同類材料的最高值。相關研究成果在線發表於《自然·通訊》（Nature Communications）雜誌。



目前，智能手錶、手環這類智能可穿戴設備發展很快，但大多靠電池供電。電池需要經常更換或充電，限制了設備的普及。熱電技術可以直接將人體熱量轉化為電能，具有安全環保、無須機械部件等優勢，是解決可穿戴設備供電問題的理想方案。

然而，現有柔性熱電材料的性能較差，且發電器件多為平面結構，導致器件在應用過程中發出的電太少，無法滿足電子設備正常運轉的需求。

新型超高效柔性發電薄膜材料及發電器件研發成功，可用於體溫發電。（科技日報）

論文共同通訊作者、中國科學院電工所研究員丁發柱表示，「在這項最新的研究中，我們利用化學溶液法，把硒化銀做成細小的納米線，然後和石墨烯混合，鋪在一種多孔的尼龍底布上，再經過抽濾和快速熱壓處理，最終做成了這種超高性能的柔性『發電薄膜』材料。」

值得一提的是，用薄膜做成了立體的「小拱橋」形狀的發電裝置，裏面有100對發電單元。拱橋結構設計能更好地利用人體和環境的溫差。這一微型「體溫發電機」的發電能力創了同類器件的世界紀錄，產生的電量足夠驅動電子手錶、溫濕度計等小設備運轉。

丁發柱表示，這項研究將熱電轉換技術成功應用於柔性發電器件，為智能可穿戴設備提供了一種高效、可持續的供電方案，對熱電轉換技術的規模化應用具有重要的現實意義。