世界第一高壩首次蓄水成功　年平均發電量77億千瓦時

周四（5月1日），位於四川省大渡河流域的世界最高壩——雙江口水電站庫區完成首次蓄水，標誌着電站向投產發電邁出重要一步。



雙江口水電站庫區完成首次蓄水。（央視）

雙江口水電站庫區完成首次蓄水。（央視）

雙江口水電站庫區完成首次蓄水。（央視）

雙江口水電站位於四川省大渡河流域，總裝機容量200萬千瓦，是國家「十四五」能源發展重點項目，其多年平均發電量是77億千瓦時。

今次庫區蓄水計劃將分三個階段，對大壩的穩定性、滲流等情況進行全面監測和評估。第一階段蓄水，已成功將水位提升至海拔2344.3米，水深超90米。

據介紹，雙江口水電站擁有世界開挖斷面最大水工隧洞，投用後最大洩流量達4138立方米每秒。同時還擁有國內最大的旋流竪井，井深196米。這些隧洞形成的防洪體系，可以抵禦百年一遇的特大洪水。

雙江口水電站多年平均發電量是77億千瓦時。（央視）

雙江口水電站多年平均發電量是77億千瓦時。（央視）

雙江口水電站多年平均發電量是77億千瓦時。（央視）

雙江口水電站多年平均發電量是77億千瓦時。（央視）

雙江口水電大壩設計壩高315米，總填築量超4600萬方，大壩填築料壘成長寬高各一米的土牆，連起來能繞地球赤道一圈。

回顧建設歷程，2015年7月，雙江口水電站開工建設；2015年12月，雙江口水電站大江截流；2020年4月，雙江口水電站大壩全面填築啟動；2022年12月，雙江口水電站地下廠房開挖完成；2023年4月，雙江口水電站機電安裝施工啟動；2023年5月，雙江口水電站大壩填築上升100米；2024年6月，雙江口水電站大壩填築高度過半；2025年5月，雙江口水電站首次蓄水完成。