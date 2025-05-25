非洲馬里華商遭劫匪突襲　持霰彈槍槍戰15分鐘脫險　車身彈孔遍佈

據《新京報》報道，當地時間5月22日晚，一名在非洲馬里經商的中國公民劉明（化名），在與安保人員駕車至「無人區」的途中遭多名持槍劫匪突襲。他介紹，事發地處偏遠無人區，劫匪駕駛摩托車尾隨並持槍逼停其車輛。劉明與安保人員使用霰彈槍還擊，雙方槍戰對峙長達15分鐘，最終成功脫險，所幸無人受傷。



劉明介紹，他與安保人員當晚經過一處被當地人稱為「無人區」的地帶時，突遭數輛摩托車上的劫匪攔截。他回憶指：「在非洲晚上最好不要出門，我是急著有點事情要做，要去別的地方，經過那個地方被劫匪盯上了。」

他稱：「他們就開摩托車跟著我的車，然後他們就到前面去卡住。他們就開槍，對著天上開槍，對著我們的車就開始打。我們見不對勁，就直接下車來跟他們對抗，我們也是帶有槍的，（持槍）都是必須要有持槍證的。」但在當時情況下，已經不管有沒有持槍證了，先自保更重要，便用了散彈槍與對方槍戰。

華商劉明表示，他們一行人與劫匪對峙槍戰15分鐘脫險。

華商劉明介紹，他在馬里無人區遇到劫匪。

雙方對峙約15分鐘後，劫匪因劉明等人持槍還擊並呼叫支援，最終選擇撤離現場。劉明稱：「見到我們有槍，他們也怕了，後面他們就跑了。」

從劉明提供的現場照片可見，其所駕車輛玻璃被打出多個彈孔，車身亦有明顯彈痕。他表示：「那個車昨晚被打爛了一點，人員安全。」

由於天黑，劉明沒有看清對方具體有多少人，僅看到對方有幾輛摩托車。劉明指出：「（劫匪）往我們車的方向打，我們也往他們那方向打。我們開始邊開槍邊開始呼叫支援。」

車身也被子彈衝擊凹陷。

劉明坦言，由於那處地方經常被打劫，他也想過舉手（投降），「給他們搜刮東西也就算了，但是我身上沒帶什麼太貴的東西、太多錢。有時候他們搜刮見你的錢少，他們可能會打死你的。」

據悉，馬里安全局勢持續緊張，恐怖襲擊與武裝衝突事件時有發生。中國駐馬里大使館早於5月15日已發佈安全提醒，呼籲在當地中國公民、企業與機構提高警惕，減少非必要外出，並加強安保措施。