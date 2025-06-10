長三角首個「華龍一號」核電項目　浙江三澳1號機組完成熱試

長三角地區首個「華龍一號」核電項目——浙江三澳核電1號機組，周二（6月10日）順利完成熱態性能試驗，為後續機組反應堆裝料、並網發電投入商業運行等重要節點奠定堅實基礎。



浙江三澳核電1號機組圓滿完成熱試。（三澳核電）

據《中國新聞網》報道，熱態性能試驗俗稱「熱試」，是核電機組裝料前的「安全關卡」，通過主泵運轉和穩壓器電加熱器的投用，使反應堆冷卻劑系統升溫升壓至「熱停堆」(即核反應堆暫停鏈式反應但維持溫度和壓力的狀態)的壓力和溫度範圍，並執行一系列調試試驗、運行定期試驗的綜合性試驗，驗證核蒸汽供應系統的功能及響應。

這一階段盡可能模擬核電廠實際運行工況，全面驗證核島、常規島設備和系統在熱態運行時的可靠性，確保相關參數滿足設計要求。

浙江三澳核電1號機組圓滿完成熱試。（三澳核電）

三澳核電項目位於浙江省溫州市蒼南縣，是全國首個民營資本參股的核電項目。同時作為長三角地區首個「華龍一號」核電項目，其規劃建設6台「華龍一號」機組，全部商運後，每年將為浙江省乃至長三角區域提供清潔能源超540億千瓦時，接近2023年溫州市全年用電量，每年可減少標煤消耗1600多萬噸、減少二氧化碳排放4400多萬噸，相當於造林11萬公頃。

截至目前，三澳核電項目2號機組正在進行冷試準備，3、4號機組正處於開工前準備階段。