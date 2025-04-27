中國核電總規模首居世界第一　具備同時建造40台核電機組能力

撰文：鄭寧
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據央視新聞報道，今日（4月27日），中國核能行業協會正式發布《中國核能發展報告2025》藍皮書。報告指出，截至目前，中國在運、在建和核准建設的核電機組總數達到102台，裝機容量突破1.13億千瓦，核電總體規模首次位居全球首位。

此外，2024年中國核電機組累計發電量達到4447億千瓦時，佔全國發電量的4.72%，在全球排名第二。這一核電產出，相當於減少燃燒標準煤1.27億噸，減少二氧化碳排放3.34億噸，為推動綠色低碳發展作出積極貢獻。

藍皮書同時顯示，隨着「華龍一號」核電機組進入批量化生產與建設階段，中國核電工程建設能力亦持續增強。2024年，中國核電工程建設投資完成額達1469億元，較上年增加520億元，創下歷史新高。

海陽核電一期工程。（澎湃新聞）

近年來，中國核電工程在技術創新方面持續推進，從單堆建設邁向多堆同步建設，並在穹頂吊裝技術、一體化建造模式等方面取得突破。目前，核電工程的建設規模、安全、質量和進度水平均達到國際先進水平。

中國核能行業協會常務副理事長曹述棟表示：「我國逐步形成了從工程設計到施工、調試到商運的核電工程全生命周期建設運營能力，群堆建設管理能力均處於國際先進行列。具備同時建造40餘台核電機組的工程施工能力。」

除了發電領域，中國核能的綜合利用場景也在快速拓展。據央視新聞報道，目前中國已在城市供暖、工業供熱等領域取得多項突破。藍皮書指出，在2024至2025年供暖季，海陽、秦山、紅沿河等核電廠核能供暖面積已超過1400萬平方米，取得良好經濟與社會效益。

華龍一號漳州核電1號機組投入商運。（澎湃新聞）

此外，在同位素供應與核醫療技術領域，中國也取得關鍵性進展。2024年，中國首次利用核電商用堆批量生產碳-14同位素，實現碳-14同位素全面國產化；核醫療裝備國產化亦加速推進。

曹述棟指出：「2024年，我國向全球開放包括中國先進研究堆在內的12個核科研設施和實驗平台。與泰國、孟加拉國、匈牙利、波蘭、尼日利亞等國家在核醫療、核農業、工業輻照等領域開展了項目合作。」

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