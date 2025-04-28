國家能源局：支持民營企業投資核電項目　鼓勵培育風電光伏技術

據人民日報報道，4月28日，國家能源局通知表示，將支持民營企業投資核電項目。



國家能源局發布關於促進能源領域民營經濟發展若幹舉措的通知，其中提出，支持投資建設能源基礎設施。支持民營企業參股投資核電項目，建立健全長效工作機制。支持民營企業投資建設水電、油氣儲備設施、液化天然氣接收站等基礎設施項目，支持民營企業參與油氣管網主幹線或支線項目。支持民營企業參與「沙戈荒」大基地投資建設，鼓勵民營企業建設光熱發電、生物質能多元化利用和可再生能源供暖等項目。

華龍一號漳州核電1號機組投入商運。（澎湃新聞）

2025年4月16日，新疆阿勒泰，邊檢總站民警在轄區新能源光伏電站開展安全檢查。（視覺中國）

同時支持民營能源企業轉型升級。鼓勵傳統民營能源企業加快數字化改造和智能化升級，支持民營企業在煤礦、電廠等智能化改造中發揮更大作用。鼓勵民營企業推進風電場、光伏電站構網型技術改造，創新「人工智能+」應用場景，提高出力預測精度、運行效率和管理水平。鼓勵民營企業積極培育風電、光伏設備循環利用先進技術和商業模式，提高資源利用效率。

值得注意的是，4月27日，總理李強主持召開國務院常務會議，決定核准浙江三門三期工程等核電項目。